Названа донька Олександра Пономарьова зворушливо привітала його з 50-річчям архівними фото

Старша донька співака Олександра Пономарьова Зоя Мозгова зворушливо привітала батька з днем народження.

9 серпня виконавець відсвяткував ювілей – Пономарьову виповнилося 50 років. З цієї нагоди у сторіз своєї сторінки в Instagram Зоя розмістила серію знімків з зірковим батьком.

Олександр Пономарьов зі старшою донькою Зоєю та ексдружиною Оленою Мозговою / Фото: instagram.com/zoia.mozghova

Серед фото є й архівні, де Зоя зображена ще зовсім маленькою з татом і мамою, продюсеркою Оленою Мозговою. А також з батьком у компанії свого знаменитого дідуся, композитора Миколи Мозгового, якого не стало 2010 року:

Олександр Пономарьов зі старшою донькою Зоєю і тестем Миколою Мозговим / Фото: instagram.com/zoia.mozghova

"Багато за цей рік для мене стало зрозуміло, зокрема що є в житті насправді найважливішим. Пишаюся тобою і твоїми людськими проявами в такий непростий для кожного з нас час. Бажаю здоров'я, наснаги, балансу і, головне, внутрішнього покою!" – написала привітання батьку Зоя.

Олександр Пономарьов зі старшою донькою Зоєю / Фото: instagram.com/zoia.mozghova

Олександр Пономарьов зі своїми дітьми / Фото: instagram.com/zoia.mozghova

Олександр Пономарьов зі старшою донькою Зоєю / Фото: instagram.com/zoia.mozghova

Як відомо, Зоя Мозгова, якій зараз 28 років, названа донька Олександра Пономарьова від Олени Мозгової. З біологічним батьком Зої Мозгова не мала офіційних стосунків та розійшлася ще до народження дівчини. Пономарьов став фактично батьком для Зої та виростав її.

Також у Пономарьова є донька від Мозгової, 25-річна Євгенія. Окрім того, співак виховує сина, 16-річного Олександра, який народився, коли Пономарьов був у шлюбі з Вікторією Мартинюк.

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