Названа донька Тімура Мірошниченка знялася у кліпі відомої української співачки
Дівчинка продемонструвала свої акторські здібності у новому відео української виконавиці.
9-річна названа донька українського ведучого Тімура Мірошниченко та адвокатки Інни Мірошниченко — Ангеліна — дебютувала як акторка в новому кліпі відомої співачки Світлани Тарабарової.
За словами зіркової мами, для доньки ця подія стала справжнім святом, адже вона дуже любить пісні артистки й давно мріяла з нею познайомитися. В Instagram Інна опублікувала світлини, на яких дівчинку готують до знімань.
"Сьогодні Ангеліна знімається в кліпі улюбленої співачки! З гримом, зачіскою, стилістом", — поділилася адвокатка.
Дівчинці зробили професійний макіяж і зачіску, підібрали образ, і вона почувалася справжньою акторкою. Мама зізналася, що спостерігати за цим було зворушливо, адже Ангеліна буквально світилася від щастя. Також на одній зі світлин дівчинка постала з самою Тарабаровою, а Мірошниченко підписала фото англійською: "Одна любов".
Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко відверто розповіла про виховання названої доньки. Зірка зізналася, що у спілкуванні з 9-річною Ангеліною виникають певні труднощі.