Названа донька Тімура Мірошниченка знялася у кліпі відомої української співачки

Дівчинка продемонструвала свої акторські здібності у новому відео української виконавиці.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Тімур та Інна з названою донькою Ангеліною

Тімур та Інна з названою донькою Ангеліною / © instagram.com/_inna_mi_

9-річна названа донька українського ведучого Тімура Мірошниченко та адвокатки Інни Мірошниченко — Ангеліна — дебютувала як акторка в новому кліпі відомої співачки Світлани Тарабарової.

За словами зіркової мами, для доньки ця подія стала справжнім святом, адже вона дуже любить пісні артистки й давно мріяла з нею познайомитися. В Instagram Інна опублікувала світлини, на яких дівчинку готують до знімань.

"Сьогодні Ангеліна знімається в кліпі улюбленої співачки! З гримом, зачіскою, стилістом", — поділилася адвокатка.

Сторіз Інни Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Сторіз Інни Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Дівчинці зробили професійний макіяж і зачіску, підібрали образ, і вона почувалася справжньою акторкою. Мама зізналася, що спостерігати за цим було зворушливо, адже Ангеліна буквально світилася від щастя. Також на одній зі світлин дівчинка постала з самою Тарабаровою, а Мірошниченко підписала фото англійською: "Одна любов".

Сторіз Інни Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Сторіз Інни Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко відверто розповіла про виховання названої доньки. Зірка зізналася, що у спілкуванні з 9-річною Ангеліною виникають певні труднощі.

