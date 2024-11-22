Названо ім'я найкращої співачки 2024: нею стала 22-річна популярна хітмейкерка

Музична платформа Apple Music визначилися з найкращою співачкою року.

Нею стала 22-річна американська зірка Біллі Айліш. Виконавиця за своїми плечима має дві статуетки "Оскар" та була номінована на сім премій "Греммі", з яких забрала лише дві за саундтрек до фільму "Барбі". Навесні 2024 року співачка випустила альбом Hit me hard and soft. Одразу після релізу він очолив перші місця у чартах 138 країн світу.

Цікаво, що Біллі Айліш вже вдруге удостоєно таким званням від Apple Music. Вперше за версією платформи її було визнано найкращою співачкою 2019 року. Раніше таких випадків не було.

Зараз молода артистка продовжує розривати чарти й збирати по декілька млрд не лише прослуховувань, але й переглядів на своїх кліпах. До того ж Біллі зібрала чималу аудиторію у соцмережах.

"Ми стали прихильниками творчості Біллі з того моменту, як вперше почули Ocean Eyes майже десять років тому. Це завжди приємно, коли молодий артист так швидко знаходить спільну мову з величезною кількістю людей. Якщо ж спостерігати за її розвитком протягом останнього року, то приголомшує не тільки те, як широко продовжують резонувати її голос і артистизм. А й те, що вона розквітала так сміливо і чесно – на своїх умовах, у власний спосіб", - підкреслила внесок зірки старша директорка з контенту та редагування Apple Рейчел Ньюман.

Нагадаємо, нещодавно американська кіноакадемія назвала ім'я коміка, який стане ведучим 97-ї урочистої церемонії вручення статуеток "Оскара".

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