Названо ім'я найсексуальнішого чоловіка року: ним став відомий 45-річний актор

Нарешті оголосили, хто ж за версією глянцю People став найсексуальнішим чоловіком 2024 року.

Так, журнал наприкінці року підбиває підсумки та проводить голосування за титул найсексуальнішого чоловіка. Цьогоріч перемога дісталася 45-річному американському акторові та режисеру Джону Кразінські. До слова, він прославився завдяки ролі Джима Гелперта в серіалі "Офіс".

Видання People не лише провело голосування, а й встигло випустити випуск журналу, де на обкладинці красується Джон Кразінські. Артист вже відреагував на отриманий титул "найсексуальнішого чоловіка року". Актор говорить, що йому значно підняли планку: "Ви дійсно підняли для мене планку".

Джон Кразінські / Фото: instagram.com/people

Зазначимо, від 2010 року Джон Кразінські перебуває у шлюбі з британською акторкою Емілі Блант. Разом вони виховують двох дітей.

Джон Кразінські та Емілі Блант / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше журнал People обирав найсексуальніших чоловіків у різних категоріях. Наприклад, Гаррі Стайлс став найсексуальнішим музикантом, а Роберт Паттінсон – батьком первістка. З повним списком переможців можете ознайомитися в нашому матеріалі.

Читайте також: