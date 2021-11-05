Названо ім'я найсексуальнішого чоловіка року за версією глянцю People

Почесним званням нагородили актора Кріса Еванса.

Американське видання People підбило підсумки року та обрало найсексуальнішого чоловіка 2021 року.

Так, на думку редакції такого титулу удостоївся американський актор, зірка кіновсесвіту Marvel Кріс Еванс. Той самий, який зіграв мужнього Капітана Америку. Про рішення журналу повідомило видання The News.

Кріс Еванс / Associated Press

Зазначимо, що новий випуск People з Крісом Евансом на обкладинці вийде наступного тижня. Подейкують, що найсексуальнішим Еванс мав стати ще минулоріч, однак не отримав цього звання через один пікантний інцидент.

Кріс Еванс / Associated Press

Тоді зірка "Месників" випадково засвітив у сторіс свого Instagram фотографію з оголеними геніталіями. Та хоч він і поквапився її одразу видалити, уважні шанувальники й західні ЗМІ все ж встигли це помітити. Кріс поділився записом з екрану iPhone, наприкінці якого на кілька секунд відкрилася його фотоплівка, звідки й відтворювалося відео. Серед фотографій шанувальники Еванса розгледіли фото прутня.

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