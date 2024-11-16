Названо ім'я ведучого церемонії "Оскар-2025": ним стане відомий 61-річний комік

Американська кіноакадемія офіційно презентувала ведучого 97-ї урочистої церемонії вручення статуеток "Оскара".

Так, вже наступного року у відповідальний для зірок з кіноіндустрії день розважатиме публіку ведучий, продюсер і гуморист Конан О’Браєн. Його ім'я оголосив генеральний директор американської академії кіномистецтв Білл Крамер і президент академії Джанет Янг. Про це також повідомили на офіційній сторінці кіноакадемії в Instagram.

"Ми раді і маємо честь, що незрівнянний Конан О'Браєн буде ведучим церемонії "Оскар" цього року. Він ідеальна людина, яка може очолити наше всесвітнє свято кіно завдяки своєму блискучому гумору, любові до кіно та досвіду роботи в прямому ефірі. Його дивовижна здатність налагодити зв’язок із глядачами об’єднає глядачів, щоб зробити те, що "Оскар" вміє найкраще — віддати честь приголомшливим фільмам і кінематографістам цього року", - йшлося у промові творців шоу Крамер і Янг.

Своєю чергою Конан не змінив традицію усіх попередніх ведучих "Оскара" й у соцмережі Х оригінально відреагував на новину: "Америка вимагала цього. І зрештою, це відбулося: новий Cheesy Chalupa Supreme від Taco Bell. Серед решти новин – я вестиму церемонію вручення "Оскара".

Conan O’Brien is officially your 97th Oscars host!



Tune into the biggest night in Hollywood on Sunday, March 2nd at 7e/4p, LIVE on @ABCNetwork! #Oscars @TeamCoco @ConanOBrien pic.twitter.com/ZpsGM9LEIq — The Academy (@TheAcademy) November 15, 2024

До слова, 61-річний Конан О’Браєн є сценаристом і продюсером, лауреатом премії "Еммі". Він працював над низкою власних нічних ток-шоу. До цього він працював сценаристом для Saturday Night Live і серіалу "Сімпсони". За його плечима є також досвід проведення церемонії вручення нагород "Еммі" і MTV Movie Awards. Крім того, О'Брайен активно записує власні подкасти.

Цікаво, що ведучий та гуморист Джиммі Кіммел, який вів "Оскар" протягом попередніх чотирьох років, відмовився від участі у церемонії 2025 року.

Зазначимо, 97-ма церемонія вручення премії "Оскар" запланована на 2 березня 2025 року.

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