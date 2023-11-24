Названому сину Тімура Мірошниченка зробили операцію: "Наш маленький герой"

Сьогодні, 24 листопада, названому сину ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка, дворічному Марселю зробили операцію.

Про це Тімур та його дружина Інна розповіли на своїх сторінках в Instagram. Спочатку вони поділилися, як готували сина до хірургічного втручання. А згодом показали, як хлопчик почувається після операції.

Інна Мірошниченко розмістила зворушливе відео, де разом з Марселем лежить на лікарняному ліжку, цілує його і обіймає. Маленький Марсель зображений з катетером у руці.

Дворічний названий син Тімура Мірошниченка переніс операцію

Як розповіла дружина Мірошниченка, у Марселя попереду ще декілька операцій:

"Отямився. Дякую всім за підтримку. Це була планова операція з найкращими лікарями у світі. У Марселя попереду ще кілька. Перша минула успішно. Я взагалі не хвилювалася. Хейтери скажуть: бо усиновлений. А я скажу: бо розумію, що це кроки до повноцінного життя нашого сина. І що нарешті він пройде це не сам. Розплакалась лише раз. Від сили духу іншим мам. Які годинами ридають під операційними. Але щойно дитина відкриває очі, мама спокійна і усміхнена. Бо "все буде добре, сонечко! Мама поруч". Ця суперсила вдавати спокій і рівновагу, коли щойно тебе всю трясло… Це про мам. В цей момент я розплакалась від щастя, що Марсель теж це почує і відчує!" – розповіла Мірошниченко.

2-річний названий син Тімура Мірошниченка переніс операцію / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

2-річний названий син Тімура Мірошниченка переніс операцію / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, що раніше Тімур та Інна Мірошниченки розповідали, що у їхнього названого сина є певні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, хлопчик народився з дефектом передньої черевної стінки, через що його після народження одразу прооперували. Окрім того, як раніше ділилася Інна Мірошниченко, у Марселя є фізичні вади - грудна клітина викривлена, травми головного мозку, грижа, щось з очима. Також є вади психологічного розвитку.

Читайте також: