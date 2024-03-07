Не Алек Болдвін: суд назвав винного у вбивсті українки Галини Гатчінс на зніманнях фільму

Суд визнав винною у вбивстві операторки з України Галини Гатчінс під час знімань стрічки "Іржа" з Алеком Болдвіном реквізиторку фільму Ханну Гутьєррес-Рід.

Присяжні винесли вердикт у середу, 6 березня, після двох тижнів показань свідків про порушення безпеки на знімальному майданчику. Саме Гутьєррес-Рід відповідала за зброю, який виявився заряджений бойовим патроном і яким Болдвін застрелив Гатчінс.

Гутьєррес Рід виправдали за окремим звинуваченням у фальсифікації доказів. 26-річній реквізиторці загрожує до 18 місяців ув'язнення після винесення вироку, який очікується у квітні, пише Variety.

Ханна Гутьєррес-Рід в залі суду / Фото: Associated Press

Наразі реквізиторку взяли під варту, де вона перебуватиме до винесення вироку.

Ханна Гутьєррес-Рід в залі суду / Фото: Associated Press

Звинувачення зосередилося на поведінці Гутьєррес-Рід як зброярки, наполягаючи, що вона не виконала своїх обов'язків належним чином. Своєю чергою захист Гутьєррес-Рід стверджував перед присяжними, що обвинуваченню не вистачає доказів, щоб визнати зброянку винною в необережному вбивстві.

Однак в ході судового процесу звинувачення надало докази того, що реквізитор взяла з собою з дому в Нью-Мексико коробку власних боєприпасів, які випадково змішалися з холостими. Тож через недбалість та безвідповідальність Гутьєррес-Рід бойовий патрон опинився в реквізитному револьвері, який Алек Болдвін використав, коли репетирував сцену, під час якої випадково застрелив Галину Гатчінс.

Галина Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Галина Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Зазначимо, що Алек Болдвін у липні теж постане перед судом у справі про ненавмисне вбивство.

Нагадаємо, що 2021 року на знімальному майданчику стрічки "Іржа" Алек Болдвін, репетируючи сцену, застрелив з реквізитної зброї операторку Галину Гатчінс та поранив режисера.

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