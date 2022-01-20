Не для слабкодухих: Анна Трінчер показала відверті кадри своєї операції зі збільшення грудей

Не для слабкодухих: Анна Трінчер показала відверті кадри своєї операції зі збільшення грудей

Зірка записала весь процес на камеру.

Українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер продовжує й далі шокувати Мережу.

Так, артистка поділилася новими подробицями своєї нещодавньої операції зі збільшення грудей. Цього разу виконавиця опублікувала у своєму Telegram-каналі "Моя жизнь/Тринчер" короткий ролик з операційної, на якому медики виконували свою роботу.

На відео видно, як Ані розрізали груди та вставили туди силіконові імпланти.

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Кадри з операційною, на яких Анні Трінчер збільшували груди / скріншот з відео

Кадри з операційною, на яких Анні Трінчер збільшували груди / скріншот з відео

Кадри з операційною, на яких Анні Трінчер збільшували груди / скріншот з відео

Кадри з операційною, на яких Анні Трінчер збільшували груди / скріншот з відео

До слова, за те, щоб збільшити груди, Анна заплатила шість тисяч доларів.

До речі, виконавиця також розповіла, що сама операція зі збільшення грудей минула чудово. Вона не відчувала жодного дискомфорту. Втім, реабілітація минає тяжко, адже доводиться носити бандаж.

"Операція – це зовсім не боляче! Ви під наркозом. Ви нічого не відчуваєте. Ви заснули та прокинулися. А ось реабілітація… Це найскладніший період", - поділилася Аня.

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