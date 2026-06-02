Не Гаррісон Форд: Спілберг розкрив, хто спочатку мав зіграти роль Індіани Джонса

Стівен Спілберг / © Associated Press

Реклама

Американський режисер Стівен Спілберг розсекретив ім’я актора, який мав зіграти роль археолога Індіани Джонса.

45 років тому на екрани вийшов фільм «Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега». Стрічка, створена режисерами Стівеном Спілбергом та Джорджем Лукасом, стала найкасовішою того часу та неабияк полюбилась глядачами. Разом із тим виконавець головної ролі — американський актор Гаррісон Форд — став шалена популярним. Та, виявляється, слава могла дістатися іншому артисту.

Стівен Спілберг зізнався, що на роль археолога Індіани Джонса спочатку обрали іншого актора, пише Independent. Після проб режисери віддали перевагу Тому Селлеку.

Реклама

Том Селлек / © Associated Press

«Ми обоє дійшли висновку, що роль Індіани Джонса має зіграти Том Селлек. Він прийшов на прослуховування і прочитав свою роль. О, він був чудовий. Його проби були справді хорошими. Мені це дуже сподобалося», — пригадує Спілберг.

Проте доля розпорядилась інакше. Річ у тім, що Том Селлек тоді мав контрактні зобов’язання перед каналом CBS. Він грав у серіалі «Приватний детектив Магнум». Канал не відпустив актора, аби той зіграв Індіану Джонса.

Врешті, Стівен Спілберг та Джордж Лукас продовжили свої пошуки виконавця головної ролі далі. Так вони натрапили на Гаррісона Форда, який врешті й зіграв у фільмі.

Гаррісон Форд / © Associated Press

Нагадаємо, під час виробництва фільмів чи серіалів трапляється різне. Нещодавно з’явились чутки, що британського актора Тома Гарді взагалі звільнили з популярної картини «МобЛенд». Інсайдер шокував причиною такого рішення творців серіалу.

Реклама

Новини партнерів