Не Klavdia Petrivna єдиною: хто з українських зірок ховає обличчя та їхні фото без масок

KLAVDIA PETRIVNA

Загадкова співачка стала справжнім феноменом і відкриттям 2024 року. Так, зірка ще з минулого року тримала інтригу й не показувала свого обличчя. Зазвичай для відео чи публічних виходів вона обирала масивні капелюхи та довгі вбрання, які робили її персону таємничою. Зрештою, вона задала новий тренд на українській сцені.

Проте згодом під час своїх перших двох сольних концертів у Києві Klavdia Petrivna все ж зняла маски й показалася без капелюху й будь-яких аксесуарів. Після цього у Мережі викрили справжнє ім'я виконавиці. Нею стала 19-річна Соломія Опришко зі Львівщини.

Klavdia Petrivna та Соломія Опришко

До слова, після розкриття образу на Klavdia Petrivna посипалося чимало безпідставних образ у бік її зовнішності. Втім, її підтримали зірки українського шоубізу й звернулися до хейтерів з намаганням пояснити, що не кожен може досягти такого успіху в свої 19 років.

КилимМен з гурту "Kalush Orchestra"

Як відомо, загадковий персонаж у колективі "Kalush Orchestra" постійно змінюється різними людьми з гурту. Втім, щоразу єдине залишається постійним – образ КилимМена. Так, на сцені він завжди вирізняється з-поміж інших учасників своїм костюмом у вигляді килима, який приховує все тіло та обличчя. Доповнюють образ окуляри та капелюх.

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

До слова, найбілішу цікавість до образу КилимМена прихильники проявили саме під час "Євробачення-2022", де він запалював сцену конкурсу своїм енергійним брейкдансом разом з "Kalush Orchestra". Тоді у Мережі з'ясували, що харизматичного танцівника звати Влад Курочка й він родом з Коломиї. Зараз талановитому артисту 25 років, з них половину життя він присвятив саме танцю.

КилимМен і Влад Курочка

До слова, після блискучого успіху в якості танцівника КилимМена, Влад вдався до кардинальних змін у кар'єрі й неочікувано заспівав. Зокрема, у травні 2023 року він дебютував з ліричною піснею "За стежками". Проте на цьому КилимМен не зупинився й згодом започаткував ще один окремий сольний проєкт під назвою Carpetman. І на цьому репертуар зірки-інкогніто складають здебільшого англомовні пісні, які щоразу б'ють рекорди за кількістю прослуховувань й перетинають позначку у 13 млн.

Соліст гурту "Kalush Orchestra" Олег Псюк

А ось соліст музичного гурту ще з часів перемоги "Kalush Orchestra" на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" славиться своєю рожевою панамою. Хоч Олег і не є повністю анонімним, проте зазвичай позує перед об'єктивами, приховуючи частину обличчя за допомогою головного убору чи рук.

Олег Псюк / Фото: instagram.com/kalush.official

Водночас Олег Псюк зазначає, що своєрідний впізнаваний аксесуар є його візитівкою не лише на сцені, але й у повсякденному житті. Тож, доволі складно уявити, який вигляд має Олег Псюк без панами. А на архівних кадрах без аксесуару співака просто не впізнати.

Олег Псюк

МЮСЛІ UA

Запальні ремікси "Мюслі UA" вже давно підкорюють українську та іноземну аудиторію й стають класикою в соцмережах, збираючи мільйони прослуховувань. Проте хто ж стоїть за творчістю – досі невідомо. Зокрема, гурт завжди презентують двоє людей у чорних штанях й худі з капюшоном, які приховують своє обличчя зеленими масками, а руки – рукавицями такого ж кольору.

Таємничий гурт вирізняється своїми музичними іронічними обробками реальних історій українців. У їхніх композиціях фігурують як звичайні українці, так і політики та їхні крилаті вислови, які стали мемами. Найпопулярніші хіти "Мюслі UA" – "Скоро буде Паска", "Ukraine is still independent and free", де за основу взяті слова Джо Байдена, "VOVA їBash їх Blyad'" та "Добрий день, everybody", яка присвячена Борису Джонсону. Окрім того, гурт наприкінці минулого року у співпраці з воїном ЗСУ Михайлом Скорпіоном створив відому пісню "За териконами".

Мюслі UA

Попри шалений успіх, інкогніто-артисти ніколи не розкривають свого справжнього імені, аргументуючи фішку тим, що їхній образ є уособленням одразу всіх українців і не має конкретного обличчя. Тим не менш, у Мережі дійсно немає жодного фото чи принаймні зачіпки, як виглядає гурт "Мюслі UA" без маски. Однак шанувальники під час концертів все ж змогли розгледіти деякі деталі загадкових персонажів. І вони стверджують, що це два блакитнооких чоловіки, які зростом сягають 190 м.

МЮСЛІ UA

DISCOMAN

Загадковий український артист під псевдонімом DISCOMAN сколихнув Мережу своєю появою 2023 року. Ба більше, дебютний кліп співака "Гендер" вперше з'явився на сторінці Олега Винника у соцмережах. Це породило чутки, що колишній продюсер співака Олега Винника Олександр Горбенко вирішив замінити артиста "клоном" і таким чином продовжити діяльність з новим виконавцем.

DISCOMAN

Прихильники Олега Винника були спантеличені такою новиною на сторінці кумира, але вирішили з'ясувати, хто ж стоїть за образом DISCOMAN, який приховує своє обличчя під масивними окулярами та копіює зачіску зірки. Подейкували, що "клоном" Винника є співак Геннадій Вітер. Такі підозри виникли під час дивних збігів обставин, коли обидва артисти були присутні на одному концерті. При цьому щойно на червону доріжку виходив DISCOMAN, то зникав Гена Вітер.

DISCOMAN і Геннадій Вітер

Втім, сам DISCOMAN спростовує всі здогадки українців і запевняє, що він нікого не копіює та має унікальну творчість, яка відрізняється від решти українських зірок.

Але нещодавно DISCOMAN зробив неочікувану заяву. Він зізнався, що готовий розкрити своє справжнє обличчя та ім'я лише за умови повністю зібраного під час свого концерту Палацу Спорту в Києві.

