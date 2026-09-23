Скандал довкола Анастасії Скальницької набирає обертів: реакція Мережі / © instagram.com/skalnytska.n

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Українська блогерка та бізнесвумен Анастасія Скальницька після заяви про розлучення та звинувачень на адресу чоловіка Богдана опинилася в центрі бурхливих обговорень у Мережі. Користувачі розділилися на два табори: поки одні підтримують блогерку, інші ставлять під сумнів окремі деталі її історії.

TSN.ua зібрав реакції користувачів на гучні заяви Скальницької, а також відомі факти про саму блогерку, її бізнес, доходи та дані з декларації її чоловіка.

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Раніше Скальницька розповіла, що після трьох років шлюбу розійшлася з чоловіком. Вона назвала Богдана «професійним аферистом» та заявила, що протягом стосунків він нібито обманював її щодо боргів і фінансових проблем, через які вона неодноразово віддавала йому гроші. За словами блогерки, вона довіряла чоловікові та вірила, що допомагає йому впоратися зі складнощами.

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Скальницька також стверджує, що заради чоловіка продавала автомобілі та особисті речі та намагалася розрахуватися з боргами, які вважала реальними. Уже після розриву, за її словами, з’ясувалося, що деяких із цих боргів нібито взагалі не існувало, а дорогі автомобілі, які Богдан представляв як свої, йому не належали.

Крім того, бізнесвумен звинуватила ексобранця у систематичних зрадах. Вона заявила, що після розлучення залишилася без квартири та автомобіля, натомість із боргами. Також Скальницька стверджує, що з її бізнесу були виведені гроші, а на співробітників оформлювали кредити. Усі ці звинувачення є версією подій самої блогерки.

Що пишуть про історію Скальницької в Мережі

Одкровення блогерки спричинили хвилю обговорень у Threads. Частина користувачів стала на захист Скальницької та висловила їй співчуття. Дехто наголосив, що після пережитого блогерці ще доводиться відповідати на закиди людей, які не вірять її словам.

«Шкода, що після всього їй ще треба виправдовуватися перед людьми, які не вірять», — написала одна з користувачок.

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Утім, у відповідях одразу розгорілася суперечка. Деякі користувачі не зрозуміли, як Скальницька могла не знати, кому насправді належать автомобілі, якими вона користувалася. Зокрема, вони звернули увагу на те, що ім’я власника транспортного засобу зазначене у свідоцтві про його реєстрацію.

Допис в Threads / © скриншот

Водночас інші дописувачі закликали не зводити всю історію лише до грошей та автомобілів. Один із користувачів зазначив, що побачив у розповіді Скальницької насамперед історію про нещирість у стосунках, зруйновану довіру та відчуття зради з боку найближчої людини.

Допис в Threads / © скриншот

Допис в Threads / © скриншот

У коментарях під цим дописом одна з користувачок розповіла, що спочатку співчувала бізнесвумен після перегляду її відео. За її словами, Скальницька здалася їй сильною жінкою, яка водночас переживає важкий емоційний стан через те, що сталося.

Проте пізніше ставлення дописувачки змінилося. Вона розповіла, що побачила в Threads публікації з посиланнями на відкриті реєстри та почала сумніватися в окремих деталях історії. Користувачка припустила, що ситуація могла бути використана для збільшення охоплень.

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Допис в Threads / © скриншот

Інші користувачі також почали порівнювати нинішні заяви Скальницької з її попередніми публікаціями. Дехто звернув увагу, що раніше блогерка хизувалася своїми здобутками та зверхньо спідкувалася з учасницями на шоу «Супермама», тоді як тепер заявляє, що «ні копійки не мала».

Допис в Threads / © скриншот

Допис в Threads / © скриншот

Ще одна користувачка заявила, що перевірила доступні їй відкриті дані та побачила інформацію про значні задекларовані кошти. На цьому тлі вона поставила під сумнів слова про серйозні фінансові труднощі та закликала людей перевіряти інформацію, перш ніж переказувати комусь гроші.

Допис в Threads / © скриншот

У Threads з’явилися й значно жорсткіші дописи. Їхні автори висувають власні версії щодо бізнесу Скальницької, діяльності її колишнього обранця та можливих фінансових схем. Дехто навіть припускає, що публічна історія про розрив могла бути спланованою.

Допис в Threads / © скриншот

Допис в Threads / © скриншот

Допис в Threads / © скриншот

На тлі дискусії дісталося й українським блогерам загалом. Окремі дописувачі почали критикувати інфлюенсерів за рекламу сумнівних товарів і послуг та створення нереалістичної картинки достатку в соцмережах.

Допис в Threads / © скриншот

Що відомо про доходи та спосіб життя Скальницької

На тлі гучної історії про розрив зі Скальницьким у Мережі почали активно обговорювати не лише слова блогерки про борги, а й її доходи, бізнес та спосіб життя. Частину такої інформації зібрало у своєму матеріалі видання Стопкор.

Зокрема, раніше Скальницька публічно розповідала, що її родина орендувала будинок за 6000 доларів на місяць. Також раніше з’являлася інформація про витрати на няню та допомогу по дому, а 2026 року блогерка публікувала кадри з відпочинку на Мальдівах.

Як пише видання, згідно з відкритими деклараційними даними, підприємницький дохід Скальницької обчислювався мільйонами гривень. Водночас її заробітки не обмежуються квітковою студією Freesia — блогерка також заробляє на рекламі, власних навчальних продуктах та діяльності у соцмережах.

У матеріалі також згадується юридична історія бізнесу. У реєстрах фігурувала компанія «Академія Фрезія», яка згодом змінила власника та назву. Новим власником став Максим Шигапов. Людина з таким ПІБ фігурує у великій кількості компаній, частина з яких пов’язана з Донецькою областю. Водночас у виданні зазначають, що сам збіг імені та прізвища не підтверджує, що всі ці записи стосуються однієї людини.

Що вказано в декларації Богдана Скальницького

Дані про фінансовий стан родини містяться також у річній декларації Богдана Скальницького, яку він подав 24 березня 2026 року за 2025 рік. У документі чоловік вказаний як молодший інспектор Управління поліції охорони з фізичної безпеки в Києві, а Анастасія Скальницька — як його дружина.

Згідно з декларацією, за 2025 рік Анастасія Скальницька отримала 9 327 375 грн доходу від підприємницької діяльності. Крім того, у документі вона задекларувала 4 млн грн та 100 тис. доларів готівкою. Обидві суми зазначені як власність самої Скальницької.

Щодо самого Богдана Скальницького, у наданих даних декларації вказані 645 грн заробітної плати від Управління поліції охорони з фізичної безпеки в Києві та 442 грн виграшу від ТОВ «Плей Смарт».

Що відомо про Анастасію Скальницьку

Анастасія Скальницька — українська блогерка та підприємиця, раніше відома під прізвищем Талпа, яке вона мала у попередньому шлюбі. Вона брала участь у телевізійних проєктах «Пара на мільйон», «Супермама» та «Мамо, ваш вихід».

Блогерка є засновницею та власницею квіткової студії Freesia, а також активно розвиває свої сторінки в соцмережах. Її аудиторія в Instagram уже перевищила мільйон підписників.

Скальницька виховує двох дітей — доньку Мілану від першого шлюбу та сина Мішу, якого народила влітку 2024 року в шлюбі з Богданом Скальницьким.

Раніше блогерка також відкрито розповідала про невдалий досвід пластичної хірургії. Першу мамопластику вона зробила 2022 року. Після вагітності, за словами Скальницької, один з імплантів перевернувся. Вона зробила повторну операцію, після якої розповідала про біль та естетичні ускладнення.

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