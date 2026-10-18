Не лише Лорак і Повалій: хто з українських зірок став зрадником після початку війни і обрав Росію

Йолка, Лоліта Мілявська, Ані Лорак, Любов Успенська / © Колаж ТСН.ua

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Ще до повномасштабної війни вони збирали українські концертні майданчики, знімалися на телебаченні та були впізнаваними далеко за межами країни. Після 2014 року, а особливо після 24 лютого 2022-го, частина артистів зробила вибір на користь роботи в Росії, а деякі згодом отримали російські паспорти або публічно підтримали політику Кремля.

Для когось це стало питанням мовчання — артисти просто зникли з українського інформаційного простору й продовжили кар’єру в РФ. Інші не приховували своєї позиції та брали участь у заходах, пов’язаних із російською владою. Дехто ж опинився під українськими санкціями або став фігурантом кримінальних проваджень.

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Редакція сайту TSN.ua пригадує, хто з відомих українських артистів продовжив життя та кар’єру в Росії і що відомо про їхні рішення після початку російської агресії.

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Ані Лорак: українська сцена, російська кар’єра та паспорт РФ

Ані Лорак

Кароліна Куєк, яка виступає під псевдонімом Ані Лорак, народилася в Чернівецькій області та свого часу була однією з головних попзірок України.

Її кар’єра в Росії активно розвивалася ще після початку російсько-української війни у 2014 році. Артистка продовжила виступати там, через що в Україні неодноразово стикалася з критикою та протестами біля концертів.

Після 24 лютого 2022 року Лорак не переїхала до України та продовжила жити й працювати в Росії. У 2022 році українська влада запровадила проти неї санкції, а у листопаді 2024 року президент України позбавив артистку державних нагород.

У червні 2025 року російські медіа повідомили, що Лорак отримала російське громадянство. За даними «Коммерсанта», заяву на отримання паспорта вона подала у лютому 2024 року, а громадянство їй надали 9 червня 2025-го.

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Ані Лорак / © instagram.com/anilorak

Рожден Анусі: від українського «Холостяка» до життя в Росії

Рожден Анусі

Одеський співак Рожден Анусі свого часу був одним із найбільш обговорюваних молодих артистів України. У 2017 році він став головним героєм восьмого сезону романтичного реаліті «Холостяк», після чого його ім’я регулярно з’являлося в українському шоубізнесі.

Після початку повномасштабного вторгнення артист практично зник із українського публічного простору. Він не зробив помітних заяв на підтримку України, а його Instagram став недоступним для користувачів з України. У 2026 році російські медіа повідомляли про його шлюб із російською співачкою українського походження Йолкою. Українські медіа також писали про його музичну діяльність у РФ.

Йолка: уродженка Ужгорода, яка давно називає Росію домом

Йолка

Інша історія — Єлизавета Іванців, більш відома як Йолка.

Співачка народилася в Ужгороді, але ще багато років тому переїхала до Росії та побудувала там успішну кар’єру. У 2017 році в інтерв’ю російському виданню Meduza артистка називала Москву своїм домом.

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Після початку повномасштабної війни Йолка не стала публічно засуджувати російське вторгнення. А у 2026 році російські медіа повідомили про отримання нею російського громадянства.

Йолка / © instagram.com/elkasinger

Цікаво, що об’єднало Йолку та Рождена

Йолка та Рожден Анусі

На початку 2026 року російські ЗМІ повідомили про реєстрацію шлюбу Йолки та Рождена Анусі в Росії. Публічно пара тривалий час не коментувала ці повідомлення, однак новина привернула увагу саме через українське походження обох артистів.

Йолка та Рожден Анусі

Регіна Тодоренко: одеситка, яка будує кар’єру в Росії

Регіна Тодоренко / © instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко народилася в Одесі та стала відомою завдяки українському тревел-шоу «Орел і Решка». Згодом телеведуча переїхала до Росії, де продовжила кар’єру на телебаченні.

Після початку повномасштабного вторгнення Тодоренко не зробила публічної заяви із засудженням Росії. У 2022 році Україна запровадила проти неї персональні санкції. Відповідний указ передбачав, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій та інші економічні обмеження.

Таїсія Повалій: від народної артистки України до вироку

Таїсія Повалій / © скриншот з відео

Одна з найбільш гучних історій — співачка Таїсія Повалій.

Артистка багато років була однією з найвідоміших українських естрадних виконавиць, а також займалася політикою. Після Революції Гідності вона переїхала до Росії.

Її подальші публічні дії виявилися значно серйознішими за саме проживання в РФ.

У лютому 2024 року СБУ повідомила Повалій про підозру. За даними спецслужби, співачка публічно виправдовувала російську агресію, вихваляла Володимира Путіна, закликала до захоплення всієї України, а також виступала в окупованому Луганську.

А у травні 2026 року справа отримала судове продовження: Вінницький міський суд заочно засудив Повалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд заборонив їй обіймати певні посади протягом 15 років. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, у 2023 році Повалій отримала громадянство РФ.

Таїсія Повалій у Луганську / © скриншот з відео

Анна Сєдокова: уникала чітких політичних заяв та лишилася частиною російського шоубізнесу

Анна Сєдокова / © instagram.com/annasedokova

Уродженка Києва Анна Сєдокова стала відомою як учасниця гурту «ВІА Гра», після чого побудувала сольну кар’єру в Росії.

Після 2014 року артистка фактично жила на дві країни, а згодом остаточно закріпилася в російському шоубізнесі.

Після початку повномасштабного вторгнення Сєдокова уникала чітких політичних заяв. У 2022 році вона оголосила про творчу паузу та переїхала до США. Водночас її багаторічний зв’язок із російським шоубізнесом залишився предметом критики в Україні.

Українські санкції щодо артистки також фігурують у відкритих санкційних базах.

Лоліта Мілявська: уродженка Закарпаття, яка залишилася в Росії

Лоліта Мілявська / © facebook.com/LolitaMilyavskaya

Ще одна відома артистка українського походження — Лоліта Мілявська.

Вона народилася в Мукачеві, а дитинство провела в Україні. Найбільшу популярність артистка здобула вже в Росії, де багато років будувала кар’єру.

Після початку повномасштабного вторгнення Лоліта не переїхала з РФ і продовжила працювати там. Вона виступає перед російською аудиторією та залишається частиною російського медійного простору. Лоліта Мілявська також публічно зневажає український народ та робить гучні проросійські заяви.

Лоліта Мілявська

Любов Успенська: українське походження та російська сцена

Любов Успенська / © instagram.com/uspenskayalubov_official

Любов Успенська народилася в Києві, однак її професійна кар’єра значною мірою пов’язана з Росією.

Артистка роками виступала на російській сцені та після початку повномасштабної війни залишилася в РФ. Успенська також не стала частиною українського культурного простору після 2022 року, натомість продовжила творчу діяльність у Росії.

Любов Успенська / © instagram.com/uspenskayalubov_official

Історії цих знаменитостей дуже різні. Одні просто продовжили жити та працювати в Росії, інші роками уникали чітких заяв про війну, а щодо окремих артистів українські правоохоронці зафіксували конкретні дії на підтримку російської агресії.

У кількох випадках йдеться вже не лише про мовчання чи переїзд.

Російське громадянство отримали, зокрема, Ані Лорак та Таїсія Повалій.

Українські санкції були застосовані до таких відомих діячів, як Регіна Тодоренко та Ані Лорак.

А у випадку Таїсії Повалій справа дійшла до заочного обвинувального вироку — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, зрадником також виявився репер Джиган, який родом з Одеси, але обрав РФ. Однак у Росії йому несолодко живеться. Нещодавно у скандального виконавця відібрали маєток.

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