Не лише Ступка, Матвієнко та Полякова: хто з українських зіркових нащадків став артистом

Дмитро та Пилип Коляденко, Тоня та Ніна Матвієнко, Наталія Сумська та Вʼячеслав Хостікоєв / © Колаж ТСН.ua

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Для когось знамените прізвище стає перепусткою у світ шоубізнесу, а для когось — навпаки, додатковим тягарем. Вирости в родині відомого артиста означає змалку знати, що таке сцена, репетиції, гастролі, знімальні майданчики та увага публіки. Не дивно, що чимало дітей українських знаменитостей зрештою самі обирають творчі професії.

Втім, продовжити сімейну справу — зовсім не те саме, що просто скористатися відомим прізвищем. Хтось роками доводить, що здатен існувати поза тінню батьків, хтось шукає власну музичну мову, а хтось, спробувавши себе на сцені, зрештою вирішує змінити професійний напрям.

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Редакція сайту ТСН.ua пригадує українських артистів, для яких шоубізнес став родинною справою, та розповідає, як склалися кар’єри їхніх дітей.

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Тоня Матвієнко: донька легендарної Ніни Матвієнко, яка створила власний голос

Ніна і Тоня Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Одним із найвідоміших прикладів музичної спадкоємності в Україні є Тоня Матвієнко. Вона — донька легендарної української співачки Ніни Матвієнко та художника Петра Гончара.

Тоня фактично виросла у творчому середовищі, тому музика від дитинства була для неї природною частиною життя. Ще в юному віці вона співала пісні мами, а згодом сама вийшла на професійну сцену. 2006 року Матвієнко стала солісткою Національного ансамблю «Київська камерата», а від 2010-го активно займається концертною діяльністю. Вона також брала участь у «Голосі країни», де посіла друге місце.

Ніна і Тоня Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Водночас шлях Тоні не був просто механічним продовженням кар’єри матері. Вона поступово формувала власну манеру виконання, записувала сольні композиції та виступала вже як самостійна артистка.

Її історія особливо показова: коли твою маму називають одним із найвпізнаваніших голосів України, створити власне ім’я у музиці непросто. Але Тоні це вдалося — сьогодні її сприймають не лише як доньку Ніни Матвієнко, а як окрему артистку.

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Тоня Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Маша Полякова: донька Олі Полякової, яка теж обрала музику

Оля та Маша Полякові / © instagram.com/polyakovamusic

Інший приклад — Маша Полякова. Старша донька Олі Полякової від дитинства перебувала в центрі уваги через популярність мами, а згодом сама зацікавилася музикою.

Маша створює власну музику та виступає, поступово вибудовуючи окрему від мами творчу ідентичність. Її шлях цікавий ще й тим, що вона належить уже до нового покоління українських артистів, для якого соцмережі є не менш важливим майданчиком, ніж телебачення чи традиційна сцена.

Маша Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Парадокс у тому, що донька однієї з найяскравіших українських попзірок автоматично отримує величезну увагу на старті, але разом із нею — і постійні порівняння з мамою.

Тож Маші доводиться робити те, з чим свого часу стикалися й інші діти знаменитостей: доводити, що за відомим прізвищем є власний талант, характер і творчий голос.

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Оля та Маша Полякові / © instagram.com/polyakovamusic

Пилип Коляденко: син знаменитих батьків, який захотів власну музичну історію

Пилип Коляденко / © instagram.com/kolyadenkodima_official

Пилип Коляденко народився у творчій родині. Його батьки — хореографка та продюсерка Олена Коляденко і шоумен Дмитро Коляденко.

Від дитинства Пилип перебував буквально всередині українського шоубізнесу: гастролі, сцена, танці та знайомства з артистами були звичною частиною його життя. Сам він згадував, що батьки прищепили йому любов до музики, танців і творчості.

Пилип Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

Пилип став музикантом, композитором і саундпродюсером. Разом із Дмитром Каднаєм він заснував гурт KADNAY, який став помітним українським інді-поппроєктом і двічі брав участь у національному відборі на «Євробачення».

Але згодом Пилип захотів більшої творчої самостійності. Він запустив власний проєкт Phil It, пояснюючи, що відчував певну нереалізованість у KADNAY. За словами музиканта, його мама підтримала рішення сина створити щось своє.

Родина Коляденко / © Фото з власного архіву

Марія Яремчук: донька легенди, яка вийшла на велику сцену сама

Марія та Назарій Яремчуки

Марія Яремчук народилася у родині легендарного українського співака Назарія Яремчука. Її батько пішов із життя, коли дівчина була ще маленькою, однак його ім’я назавжди залишилося одним із найвідоміших в історії української естради.

Марія теж стала співачкою. Вона брала участь у «Голосі країни», виступала на «Новій хвилі», а 2014 року представляла Україну на «Євробаченні», де посіла шосте місце у фіналі.

Марія Яремчук, «Євробачення-2023» / © Getty Images

Для неї знаменитий батько був водночас величезною спадщиною і дуже високою планкою. Адже Назарій Яремчук — це не просто відоме прізвище, а одна з ключових постатей української музичної культури.

Марія не намагалася буквально повторювати його кар’єру. Її музичний стиль був сучаснішим, а образ — самостійним. Водночас зв’язок із батьком залишався важливою частиною її творчої історії.

Марія та Назарій Яремчуки / © Архів

Олександр Павлік: син Віктора Павліка, який теж став співаком

Олександр Павлік / © instagram.com/alex_pavlik15

Старший син Віктора Павліка Олександр також обрав музику. Він народився 1984 року і ще змалку займався творчістю: навчався у музичній школі, опановував саксофон, ударні та гітару. Згодом вступив до Київського університету культури та мистецтв, де навчався вокалу.

2010 року Олександр став учасником «Х-Фактора» і дійшов до фіналу, посівши сьоме місце.

Віктор Павлік з сином Олександром / © instagram.com/viktorpavlik

Тобто його кар’єра не обмежилася статусом «сина Віктора Павліка». Він сам виходив на сцену, брав участь у телевізійних музичних проєктах і продовжував займатися творчістю.

Згодом Олександр разом із родиною опинився у США, де також продовжив працювати у музичній сфері.

Остап і Дмитро Ступки: акторська династія у трьох поколіннях

Богдан Ступка з сином Остапом / © instagram.com/ostap.stupka

Якщо говорити про українські акторські династії, складно оминути родину Ступок.

Богдан Ступка став одним із найвидатніших українських акторів театру та кіно. Його син Остап також обрав акторську професію. А згодом на сцену та в кіно прийшов і онук Богдана — Дмитро Ступка.

Остап і Дмитро Ступка

Остап Ступка народився в акторській родині та від дитинства перебував за лаштунками театрів, де працювали його батьки. Після навчання він став актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, працював у кіно, на телебаченні та в дубляжі.

Остап Ступка / © Сегодня

Його син Дмитро теж став актором. Перший професійний вихід на театральну сцену відбувся 2009 року у виставі «Одруження».

Таким чином, прізвище Ступка вже кілька десятиліть звучить у контексті українського театру та кіно.

Дмитро Ступка / © instagram.com/stupka777

Це той випадок, коли мова йде про повноцінну творчу династію — від Богдана до Остапа й Дмитра.

В’ячеслав Хостікоєв: син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва

В’ячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

Ще одна відома театральна родина — Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв. Їхній син В’ячеслав також став актором.

Він змалку перебував у театральному середовищі, але наголошує, що професію зрештою обрав сам. 2026 року в інтерв’ю актор розповідав про роботу в театрі Франка, дубляж і власне ставлення до професії.

Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв

Коли твої батьки — відомі актори, театр може здаватися природним продовженням дитинства. Проте одного лише походження недостатньо, щоб залишитися в професії.

В’ячеслав працює на театральній сцені, займається дубляжем і поступово вибудовує власну кар’єру.

Вʼячеслав Хостікоєв / © instagram.com/khostikoievjr

Ганна Борисюк: отримала акторський диплом, але вирішила змінити напрям

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня донька Ганна / © instagram.com/olgasumska

Не всі діти знаменитостей, які отримують творчу освіту, зрештою залишаються у шоубізнесі.

Ганна Борисюк — донька акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка. Вона теж отримала акторську освіту і певний час розглядала професію батьків як свій шлях.

Однак 2025 року стало відомо, що Ганна вирішила залишити акторство та спробувати себе у бізнесі. Вона заснувала власний бренд спортивного одягу.

Ганна Борисюк / © instagram.com/gandzyazen

Навіть якщо двері у шоубізнес для неї відкриті від дитинства, людина може свідомо обрати іншу сферу. Ганна фактично зробила протилежний крок — замість того, щоб будувати акторську кар’єру на відомому прізвищі, вирішила створити власну справу.

Назар Задніпровський: актор у четвертому поколінні

Назар Задніпровський, Зоя Сивач та Лесь Задніпровський / © Інстаграм

Назар Задніпровський — ще один представник великої української театральної династії. Його батьки — актори Лесь Задніпровський та Зоя Сивач, а сам Назар став відомим завдяки роботі в театрі, кіно, серіалах і дубляжі. Він має звання народного артиста України.

Особливо цікаво, що сам Назар свого часу не планував ставати актором.

2026 року він розповів, що після школи хотів вступати на спеціальність, пов’язану з харчуванням, адже добре готував. Однак родина наполягала на театральному майбутньому. Батько навіть поставив перед сином жорстку умову вступати до театрального інституту.

Назар Задніпровський

У результаті Назар продовжив сімейну традицію.

Сьогодні його кар’єра — це вже далеко не просто «син відомих акторів». Він має власну впізнаваність, десятки ролей у кіно та серіалах і став самостійною фігурою українського театру та телебачення. Зокрема, 2026 року він продовжує зніматися у популярних українських проєктах.

Назар Задніпровський

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua пригадала, якою була Джамала до своєї великої перемоги на “Євробаченні”, як вона ледь не обрала кар’єру оперної співачки та як особиста історія її родини змінила українську музику.

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