"Не можу забрати її біль": чоловік Ірини Федишин розчулив до сліз словами про дружину

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Реклама

Продюсер Віталій Човник присвятив дружині, співачці Ірині Федишин, емоційне звернення після втрати їхньої ненародженої доньки Вероніки та зізнався, як намагається підтримувати кохану в цей складний період.

Чоловік артистки відреагував на її відвертий допис у соцмережах. Ірина поділилася переживаннями, пов’язаними з втратою дитини. Особливе місце в її серці тепер посідає пісня «Ангелятко». У ній співачка знаходить розраду та відчуває духовний зв’язок із донечкою. Згодом своїми почуттями поділився і Віталій. У дописі в Instagram він звернувся до дружини та подякував усім, хто підтримує їхню родину.

Реклама

Допис Віталія Човника / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

Продюсер зізнався, що за словами коханої стоїть значно більше болю, ніж можна передати текстом. Він подякував Ірині за відвертість і за те, що вона наважилася розповісти про особисту трагедію попри важкі емоції. Окремо чоловік звернувся до підписників, чиї молитви та слова підтримки стали важливими для подружжя.

Реклама

«Бо навіть найсильнішій людині іноді потрібно відчути, що вона не сама. Моя Іра справді сильна. Але вона насамперед мама, серце якої переживає найбільший біль, і дружина, яку я дуже люблю… Я не можу забрати її біль, але можу бути поруч, обіймати, підтримувати і разом із нею вчитися жити далі», — написав Віталій Човник.

Допис Віталія Човника / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

Він також поділився найзаповітнішим бажанням — знову бачити дружину щасливою. Віталій закликав людей цінувати своїх близьких, не відкладати теплі слова на потім і частіше говорити одне одному про любов, адже в моменти, коли здається, що сил більше немає, саме підтримка рідних може стати опорою.

Нагадаємо, нещодавно Машу Єфросиніну рознесли за відео, де вона, розчісуючись та в халаті, підтримувала Ірину Федишин.

Новини партнерів