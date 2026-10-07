"Не одинока": Зібров проговорився про особисте життя 29-річної доньки після розриву з нареченим

Павло Зібров з донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Український співак Павло Зібров розповів, як його 29-річна донька Діана пережила розрив із нареченим після майже десяти років стосунків та чим нині наповнює своє життя.

Ще влітку співак підтвердив, що Діана розійшлася з бізнесменом Андрієм Іщенком, з яким вони були разом близько десяти років і планували одружитися. За словами артиста, у стосунках виникли серйозні розбіжності, а деякі вимоги колишнього обранця донька не змогла прийняти.

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Тепер же Зібров розповів, що після болісного завершення роману Діана вже оговталася та не замкнулася в собі. Ба більше, співак загадково натякнув, що донька нині «не одинока», однак подробиць її особистого життя розкривати не став.

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«Їй уже 29, життєвий досвід є. Вона це все пережила, перемолола, зробила висновки. Вона зараз щаслива в тому, що вона не одинока. Будемо так казати — не одинока. У неї багато друзів, подруг. Вона ходить на театральні вистави, прем’єри, концерти, виставки. У неї дуже активне життя. І вона від того кайфує. Плюс у неї собачка мила є — Нана, пудельочок. Вони там цілуються, обіймаються. Вона її дуже любить. У них така любов зараз із собачкою», — розповів артист в інтерв’ю BLIK.ua.

Павло Зібров з донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

До слова, стосунки Діани Зібрової та Андрія Іщенка розпочалися ще зі шкільної дружби. Згодом вони почали зустрічатися, а через кілька років чоловік освідчився доньці артиста. Перше освідчення завершилася відмовою, однак пара згодом відновила плани на весілля. 2021 року закохані вже готувалися до одруження, але після початку повномасштабної війни вирішили відкласти святкування.

Зрештою, майже десятирічний роман завершився. Як розповідав Павло Зібров, причиною стали певні вимоги з боку нареченого, які Діана вважала неприйнятними. Саме після цього донька артиста почала новий етап життя. Нині Діана продовжує працювати у команді батька та активно проводить вільний час.

До слова, у лютому наступного року Діані виповниться 30 років. Павло Зібров зізнався, що поки не знає, як донька планує святкувати круглу дату. За його словами, зараз вона радше «відпочиває від того, що було».

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