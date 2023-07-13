Не стали чекати на освідчення: відомі жінки, які першими покликали чоловіків одружитися з ними

Традиційно вважається, що першим має освідчуватися чоловік, а жінка – відповісти згодою або відмовитися. Однак відомі знаменитості розвіюють цей стереотип.

Чимало відомих жінок не стали чекати того моменту, поки коханий освідчиться. Вони брали все у свої руки та пропонували одружитися з ним.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про відомих жінок, які першими освідчувалися бойфренду. Щоправда, не всі шлюби закінчилися гепі-ендом.

Пінк та Кері Гарт

Виконавиця почала зустрічатися з професійним перегонником на початку 2000-х років. Кері Гарт двічі освідчувався коханій. Однак співачка не квапилася виходити заміж та двічі відмовляла чоловіку. Але 2005 року все кардинально змінилося Виконавиця зрозуміла, що готова до шлюбу і сама освідчилася бойфренду. Під час мотокросних перегонів вона підняла плакат з написом: "Ти одружишся зі мною?". На іншому боці був напис: "Я не жартую!". Врешті, Кері погодився. Пара зіграла весілля 7 січня 2006 року в Коста-Риці.

Пінк та Кері Гарт / Фото: Associated Press

Дженніфер Гадсон та Девід Отунга

Американська акторка та співачка освідчилася актору 2009 року у його день народження. Звісно, Девід відповів згодою, адже за п'ять місяців до цього теж освідчувався Дженніфер. До речі, це сталося теж у день народження акторки, однак тоді вона не квапилася виходити заміж.

Дженніфер Гадсон та Девід Отунга / Фото: Associated Press

Брітні Спірс та Кевін Федерлайн

Стосунки пари починалися неабияк романтично, про свої заручини вони оголосили вже через три місяці після знайомства. До речі, співачка сама освідчилася Кевіну. Парочка летіла до Нью-Йорка, і Брітні запропонували одружитися. Федерлайн відповів згодою, і 2004 року закохані зіграли весілля. Щоправда, шлюб їхній був не вічний. Вже 2007 року Брітні та Кевін розлучилися.

Брітні Спірс та Кевін Федерлайн / Фото: Getty Images

Крістен Белл та Декс Шепард

Американська акторка освідчилася своєму коханому, актору Дексу Шепарду, 2013 року. Ба більше, вона зробила це у соцмережах. У Twitter Крістен написала Дексу, чи той одружиться з нею. Чоловік відповів згодою. Весілля пара зіграла 16 жовтня 2013 року.

Крістен Белл та Декс Шепард / Фото: Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер

Американська акторка почала зустрічатися з манекенником 1995 року. Вже через три роки Сінді зрозуміла, що саме з Ренді хоче провести все своє життя. 1998 року Кроуфорд освідчилася бойфренду, а він, своєю чергою, погодився. Вже в травні того ж року парочка зіграла весілля.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / Фото: Associated Press

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Голлівудська парочка закрутила роман на початку 2000-х років. Однак Бред не поспішав вести Анджеліну під вінець. До цього часу в пари народилося троє дітей. Лише через сім років стосунків закохані одружилися. А от першою освідчилася Джолі. Це сталося у Венеції. Весілля закохані зіграли 23 серпня 2014 року. Однак вже 2016 акторка подала на розлучення. Колишні закохані зі скандалом розлучилися, а судова тяганина досі триває.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / Фото: Associated Press

Гвен Стефані та Блейк Шелтон

Пара познайомилася 2015 року під час знімань проєкту "Голос". Між Гвен та Блейком закрутився роман. Чоловік декілька разів освідчувався співачці, однак та не поспішала узаконювати їхні стосунки. Згодом Гвен змінила свою думку і сама запропонувала Блейку одружитися з нею. 3 липня 2021 року пара зіграла казкове весілля.

Гвен Стефані та Блейк Шелтон / Фото: Associated Press

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