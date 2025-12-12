Не стало легенди: Степан Гіга помер у Львові

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

Реклама

У Львові на 66-му році життя внаслідок хвороби помер Степан Гіга — відомий український співак, народний артист України. Він перебував у лікарні у важкому стані з середини листопада.

Про смерть Степана Гіги написали хор «Гомін», а також ZAXID.NET і BBC News Україна з посиланням на джерела.

Попередньо відомо, що артист помер у реанімації Першого ТМО Львова. У важкому стані у лікарні він перебував ще з 19 листопада.

Реклама

Степан Гіга, народний артист України, який пішов з життя у віці 66 років, був однією з найяскравіших постатей української поп-музики. Артист народився у Закарпатті, в селі Білки, у 1959 році. Свій 66-й день народження артист відсвяткував у листопаді 2025 року.

Свою музичну кар’єру він розпочав задовго до незалежності, але сольний творчий шлях, який приніс йому всенародну любов, стартував у середині 90-х.

1995 рік — вийшов перший сольний альбом співака.

1998 рік — завдяки внеску в українську культуру отримав почесне звання Заслуженого артиста України.

2002 рік — був удостоєний найвищого творчого звання — Народний артист України.

За свою кар’єру Степан Гіга створив низку пісень, які стали класикою української естради. Серед його найвідоміших композицій, які лунають на радіостанціях та концертах: «Вулиця Наталі», «Цей сон», «Яворина», «Золото Карпат»

Нагадаємо, восени стало відомо про операцію Степана Гіги. Його концерти були скасовані. Але з часом команда виконавця все ж потішила його шанувальників випуском нової пісні-молитви.

Реклама

Згодом, український співак Степан Гіга після заяви про перенесену операцію зробив шанувальникам музичний подарунок.

Раніше ми писали, у Мережі повідомили, що українському співакові Степану Гізі, який нещодавно переніс термінову операцію, нібито ампутували ногу. Згодом піарниця співака Ірена закликала менше вірити чуткам. Щоправда, вона не стала розкривати подробиці про стан артиста. Ірена наголосила, що вся інформація оприлюднена на його офіційних ресурсах. Більше, мовляв, нічого розкривати не можуть.