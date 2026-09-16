"Не вдалося врятувати": Оля Полякова у сльозах повідомила про важку втрату й застерегла інших

Оля Полякова / © Пресслужба Раміни Есхакзай

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Співачка Оля Полякова переживає втрату домашньої улюблениці. Її песик Мімі загинув після сутички з іншими собаками, а врятувати тварину не вдалося.

Артистка повідомила сумну звістку у своєму фотоблогу. Вона опублікувала життєрадісне фото Мімі та зізналася, що досі не може повірити у те, що сталося. Звертаючись до підписників зі сльозами на очах, Полякова також закликала інших власників собак бути особливо уважними й вчитися на її помилках.

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За словами співачки, Мімі, яка не була вчасно стерилізована, одного дня вирушила на звичну прогулянку, але додому сама не повернулася. Лише наступного дня улюбленицю знайшли тяжко покусаною. Попри спроби допомогти, на жаль, врятувати її не вдалося.

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Песик Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

«Не стало нашої Мімі. Я не можу повірити. Вчасно стерилізуйте собак, щоб вони ніколи не бігали. Мімі пішла гуляти як завжди і не повернулася. Повернулася лише через день вся покусана. Врятувати не вдалося», — повідомила артистка.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Про смерть Мімі співачка дізналася, перебуваючи далеко від дому. Наразі Оля Полякова разом із молодшою донькою Алісою перебуває у Великій Британії. Їхня дорога за кордон також виявилася непростою: ще під час виїзду з України у потяг, яким їхала зіркова родина, влучив «Шахед».

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