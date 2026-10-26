"Не вірю, що це зробила": зірка "Жіночого лікаря" після розлучення похизувалася дорогою купівлею

Таїсія Хвостова / © instagram.com/taisiya_khvostova/

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Українська акторка Таїсія Хвостова, яка нещодавно розлучилася з колегою Ярославом Шахторіним, купила машину.

Радісною звісткою зірка поділилася в Instagram. Щаслива Таїсія показалася перед втіленою дитячою мрією — машиною жовтогарячого кольору. Нею виявився Nissan. Акторка одразу сіла у машину, яку припаркувала серед поля, й показала, наскільки вона їй пасує.

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До того ж Хвостова приурочила новину до нещодавнього Дня автомобіліста. Вона не приховала радості, що тепер і себе може назвати водійкою й бути причетною до свята.

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Таїсія Хвостова / © instagram.com/taisiya_khvostova/

Щоправда, за словами зірки, вона поки не надто звикла до авто. Саме тому зізналася, що не боїться звертатися по допомогу до інструкторів з автошколи.

«День автомобіліста тепер нарешті і мій. Досі не вірю, що я це зробила. Ще звикаю і потроху кайфую. А допомагають мені в цьому автошкола. Тому Тая вже не такий переляк на дорозі», — написала Хвостова.

Таїсія Хвостова / © instagram.com/taisiya_khvostova/

До слова, незадовго до цієї новини акторка приголомшила іншою — її шлюб з артистом Ярославом Шахторіним розпався. Пара була разом близько дев’яти років. Непросте рішення колишні закохані ухвалили весною цього року, а афішувати свій новий холостяцький статус стали лише восени.

До речі, Таїсія Хвостова також не приховала причини, чому вони розійшлися з актором. Тоді зірка проходила непростий період.

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Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про авто відомих зірок — на чому їздить Тіна Кароль, Могилевська та інші.

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