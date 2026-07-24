"Не вистачить грошей відкупитися": путініст Кіркоров не на жарт злякався ЗСУ та закатив істерику в Анапі

Філіп Кіркоров

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Прокремлівський співак Філіп Кіркоров, який відкрито підтримує російську агресію, нібито влаштував істерику перед концертом в Анапі після повідомлення про загрозу атаки безпілотників, злякавшись можливих ударів ЗСУ.

Як написали медіа терористів, напружена ситуація виникла незадовго до виходу артиста на сцену. У місті оголосили небезпеку через можливу атаку БПЛА. Це викликало паніку в Кіркорова, який, за словами джерел, не хотів продовжувати концерт. Він побоювався не лише за власну безпеку, а й можливих наслідків у разі надзвичайної ситуації. Інформацію про інцидент журналістам нібито підтвердив інсайдер, пов’язаний з організацією виступу.

«Коли він почув, що існує загроза, почав кричати, щоб усе скасовували, що він не збирається ризикувати. А ще сказав, що у нього не вистачить грошей відкупитися від усіх позовів. Нібито, якщо щось трапиться, то його визнають винним», — стверджують у РФ.

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Філіп Кіркоров / © instagram.com/gordondmytro

Попри емоційну реакцію, концерт усе ж не скасували. Після сварки Кіркоров зачинився разом із директором, який тривалий час переконував його не відмовлятися від виступу. Зрештою співак погодився вийти до публіки та провести заплановане шоу.

Філіп Кіркоров неодноразово демонстрував підтримку російської окупаційної політики. У 2024 році він відвідав тимчасово окуповану Горлівку Донецької області, де виступив перед пораненими російськими військовими. Втім, цей візит не допоміг йому покращити репутацію після скандалу з «голою вечіркою». Ба більше, навіть частина російських військових і пропагандистської аудиторії тоді різко розкритикувала появу артиста.

Нагадаємо, нещодавно Камалія вперше розповіла подробиці про контракт з путіністом Кіркоровим.

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