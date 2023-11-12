Не з Каменських: ЗМІ розсекретили, з ким Потап записав перший дует після розпаду "Потапа і Насті"

Репер та продюсер Потап днями анонсував, що вперше після розпаду гурту "Потап і Настя" готує дует з новою виконавицею.

Втім, хто саме ця артистка, не вказав. Лише натякнув, що це буде хтось з його підопічних – Swoiia, Katarina, або ж дружина Настя Каменських.

Втім, портал Музвар зазначив, що наразі Потап і співачка Katarina роблять прогрів однієї і тієї ж пісні, що майже не залишило сумнівів – саме спільну композицію цих артистів ми невдовзі почуємо:

"Титанік" Потапа готує до плавання нову артистку? Репер, що аніяк не може відстрелити реальність, записав спільний трек зі співачкою Katarina (так, нова та невідома). Обидвоє вже роблять активний прогрів пісні. Питання на мільйон: невже ще залишилися люди, які вважають Потапа успішним продюсером у контексті сьогодення? Так, були часи, коли він активно перебирав, кому написати трек та навіть не всім продавав свої пісні. Але сьогодні... під завісу 2023 року... і така колаба з молодою артисткою сприймається, м'яко кажучи, дивно", - поділився своєю думкою портал Музвар.

ЗМІ розсекретили співачку, з якою Потап записав дует

Нагадаємо, що нещодавно Потап нарвався на хейт українців, через те, що засвітився на вечірці у Дубаї, де були присутні росіяни. Відео з репером у Мережі виклала дружина соліста російського гурту "Иванушки International" Кирила Туриченка. Сам продюсер жодним чином не прокоментував скандальне відео за своєю участю.

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