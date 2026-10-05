"Не завжди кажу це": чоловік Наталки Карпи, який служить на фронті, зворушливо звернувся до співачки

Наталка Карпа з чоловіком / © Associated Press

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Чоловік співачки Наталки Карпи — військовослужбовець Євген Тєрєхов — публічно зізнався у коханні дружині та розповів, за що особливо нею захоплюється.

Так, Євген опублікував спільну світлину з артисткою та присвятив їй великий допис в Instagram. У ньому військовий порівняв Наталку з трояндою, яка поєднує ніжність і характер, силу та красу.

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«Моя дружина — наче троянда. Я можу дивитися на неї й досі захоплюватися її красою. Її ніжністю, поглядом, усмішкою. Але я знаю: ця троянда не без шипів. І я люблю її саме такою. Бо за цією ніжністю ховається неймовірна сила. У ній є стрижень, який не дозволяє їй зламатися. Якщо вона бачить ціль — вона йде до неї. Через труднощі, через стіни, через усе, що стає на шляху», — написав Тєрєхов.

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Наталка Карпа з чоловіком / © instagram.com/natalkakarpa

Окремо військовий наголосив, що особливо цінує дружину за те, як вона справляється з повсякденним життям, поки він перебуває далеко від родини через службу. За його словами, Наталка самостійно піклується про їхню доньку та продовжує тримати на собі всю родину.

«Але найбільше мене вражає інше. Поки я далеко, там, де війна, вона тримає наш світ. Вона віддає себе нашій дитині. Любить, виховує, обіймає, заспокоює. Вона проходить через свої труднощі сама, поки я не можу бути поруч. І я розумію, скільки в ній сили. Можливо, я не завжди кажу це вголос. Але я бачу. Бачу кожен її крок. Кожну її боротьбу. Кожну жертву заради нашої сім’ї», — поділився Євген.

На завершення чоловік Карпи зізнався, що саме родина залишається для нього головною мотивацією повертатися додому після служби. І ще раз зізнався у коханні зірковій дружині.

«І якщо десь далеко я продовжую свій шлях — то знаю, заради кого я маю повернутися. Моя троянда. Ніжна. Сильна. Зі своїми шипами. Жінка, яку я люблю. Жінка, якою я захоплююся. І найкраща мама для нашої дитини. Я дуже хочу, щоб вона знала: я бачу тебе. Я ціную тебе. І я неймовірно тобою пишаюся», — наголосив військовий.

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