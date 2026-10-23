"Не здивований": ексчоловік зірки "Топмоделі по-українськи" Роговенко відреагував на її арешт у США

Владислава Роговенко / © фото з соцмереж

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Колишній чоловік зірки «Топмоделі по-українськи» Владислави Роговенко, Олександр, відреагував на її арешт у США та пояснив, чому ця історія його не здивувала.

Чоловік уперше публічно висловився про скандал навколо ексобраниці. Своїми думками він поділився в Instagram-історіях. Олександр згадав про публічність і блогерське життя, а також звернув увагу на цікавість сторонніх до чужих особистих справ. За його словами, не все варто виносити на загальний огляд. Наприкінці звернення він закликав людей бути добрішими одне до одного.

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«Знаєте, не здивований. Вчергове мільйон людей показує своє обличчя. На жаль, це так. Що хочу сказати… Дуже голосно лунає з усіх щілин, наскільки це можливо. Напевно, це таке блогерське життя», — зазначив Олександр.

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Олександр / © instagram.com/vladyslava_rogovenko1

Колишній обранець Роговенко також зауважив, що відсутність публічних подробиць про певні події не означає, що їх не існує. На його думку, стороннім не варто втручатися в ситуації, про які вони знають лише частково.

«Чому ви не можете зрозуміти одну річ: якщо щось не афішується, отже, на те є причини. Якщо певне коло людей знає про це, отже, на це теж є певні причини. Але люди намагаються засунути свій носик і ручку настільки глибоко, наскільки це можливо. Будьте добрішими, все буде добре», — підсумував він.

Олександр / © instagram.com/vladyslava_rogovenko1

20 жовтня стало відомо про затримання Владислави Роговенко у Флориді. За інформацією, яка з’явилася у медіа, інцидент стався після конфлікту блогерки з її нинішнім хлопцем Алексом. Правоохоронці стверджували, що жінка, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, тричі вдарила чоловіка. Після цього її доправили до лікарні для медичного огляду, а згодом — до місця тримання під вартою.

Пізніше блогерка сама пояснила свою версію подій. Вона розповіла, що напередодні публікувала в Telegram відео про проблеми у стосунках, а наступного дня зустрілася з Алексом у ресторані. Після сварки персонал закладу викликав поліцію. Роговенко заявила, що справу закрили, однак вона залишилася під вартою через інтерес до неї імміграційної служби США ICE.

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«Справу закрили, і мене передали ICE, оскільки у мене вже рік як закінчилися документи», — пояснила вона.

Владислава Роговенко / © instagram.com/vladyslava_rogovenko1

Нагадаємо, нещодавно Владислава Роговенко після затримання у США показалася у в’язниці та детально розкрила, що сталося.

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