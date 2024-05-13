Небінарний переможець "Євробачення-2024" Nemo неочікувано заспівав українською Teresa & Maria

Небінарний переможець "Євробачення-2024" Nemo приємно здивував українських фанів, заспівавши трек Teresa & Maria.

Швейцарські артисти потоваришували з українками Jerry Heil і alyona alyona. Вони чимало часу проводили разом та зустрічалися за сніданками. Звісно, виконавці наробили спільного контенту. Артисти опублікували у TikTok цікаве відео, як разом співають переможний трек Nemo – The Code.

Утім, швейцарські артисти зробили сюрприз для Jerry Heil і alyona alyona. Вони показали, як співають пісню Teresa & Maria. Артистки були приємно здивовані. Тим часом alyona alyona зазначила, що кавер необхідно офіційно випустити та пожартувала, що Nemo пройшов тест на українізацію.

Переможці "Євробачення-2024" Nemo здивували, як співають українською пісню Teresa & Maria

Та на цьому сюрпризи теж не закінчилися. Швейцарські співаки разом із Jerry Heil і alyona alyona заспівали Teresa & Maria. Звісно, партія англійською мовою їм давалася простіше, однак, як виявилося, Nemo може чудово заспівати й українською.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua робила розбір переможного треку співаків Nemo. У нашому матеріалі можна ознайомитися з текстом композиції The Code, перекладом, а також який сенс виконавці в неї закладали.

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