Небінарний переможець "Євробачення-2024" Nemo неочікувано заспівав українською Teresa & Maria

Артисти виконали пісню Jerry Heil і alyona alyona.
Небінарний переможець "Євробачення-2024" Nemo приємно здивував українських фанів, заспівавши трек Teresa & Maria.
Швейцарські артисти потоваришували з українками Jerry Heil і alyona alyona. Вони чимало часу проводили разом та зустрічалися за сніданками. Звісно, виконавці наробили спільного контенту. Артисти опублікували у TikTok цікаве відео, як разом співають переможний трек Nemo – The Code.
Утім, швейцарські артисти зробили сюрприз для Jerry Heil і alyona alyona. Вони показали, як співають пісню Teresa & Maria. Артистки були приємно здивовані. Тим часом alyona alyona зазначила, що кавер необхідно офіційно випустити та пожартувала, що Nemo пройшов тест на українізацію.
Та на цьому сюрпризи теж не закінчилися. Швейцарські співаки разом із Jerry Heil і alyona alyona заспівали Teresa & Maria. Звісно, партія англійською мовою їм давалася простіше, однак, як виявилося, Nemo може чудово заспівати й українською.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua робила розбір переможного треку співаків Nemo. У нашому матеріалі можна ознайомитися з текстом композиції The Code, перекладом, а також який сенс виконавці в неї закладали.
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