Неля Шовкопляс з сином

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Ведуча ранкового шоу «Сніданок з 1+1» Неля Шовкопляс вперше за тривалий час показала фото з чоловіком Владом і двома синами.

Так, зірка нерідко ділиться сімейним контентом у Мережі. Проте цього разу зробила виняток з нещодавнього свята — Дня сина, який припав на 22 листопада. У фотоблогу Неля поринула у ностальгію й показала архівні фото.

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Зокрема, пригадала, якими були 12-річний Тимофій і Матвій незадовго після народження та як з часом зростали. У фотоблогу вона присвятила хлопчикам зворушливий допис, де висловила свої почуття від материнства і подякувала їм за палітру емоцій.

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Неля Шовкопляс з синами / © instagram.com/nelya_shovkoplyas

Неля Шовкопляс з синами / © instagram.com/nelya_shovkoplyas

Неля Шовкопляс з синами / © instagram.com/nelya_shovkoplyas

«Без цих двох хлопчиків моє життя не мало б такої палітри емоцій і почуттів. Вони показали, як сильно я вмію любити, злитися, який запас обіймашок і поцілунків можна давати і отримувати просто так, і як це — бути мамою хлопчиків-двійнят! Сказати, що весело і цікаво — це нічого не сказати!

Сьогодні просто подякувала синам, що обрали нас з їхнім татом, щоб прийти у цей світ! Мені зовсім не віриться, що вони вже такі дорослі і часом я сумую за ними маленькими…» — зворушила Шовкопляс.

Неля Шовкопляс з синами / © instagram.com/nelya_shovkoplyas

Неля Шовкопляс з синами / © instagram.com/nelya_shovkoplyas

Ведуча з нагоди свята також пригадала й інших мам, чиї сини зараз воюють за Україну. Вона подумки обійняла всіх і подякувала. Крім того, зірка знову звернулася до своєї родини, натякнувши, що пройшла непрості випробування у шлюбі, але однаково вдячна чоловіку-військовому за синів.

«Своїм дітям просто хочу сказати: „Люблю! Дуже-дуже сильно!“ Влад, дякую за синів! Як би там не було, але діти у нас вийшли чудові», — зворушила Неля.

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Неля Шовкопляс з синами і чоловіком / © instagram.com/nelya_shovkoplyas

Нагадаємо, нещодавно ведуча ТСН Соломія Вітвіцька показала свого одномісячного сина Устима від військового й як її привітала з Днем сина подруга, співачка Світлана Тарабарова.

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