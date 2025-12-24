ТСН у соціальних мережах

Гламур
1808
2 хв

Неля Шовкопляс приголомшила ефектним схудненням за три тижні: "Пішло дуже багато"

Участь у "Танцях з зірками" відобразилась на фігурі знаменитості.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Неля Шовкопляс

Неля Шовкопляс / © пресслужба каналу "1+1"

Ведуча ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс приголомшила ефектним схудненням.

Знаменитість стала учасницею благодійного передноворічного спецвипуску "Танців з зірками". Протягом трьох тижнів Неля Шовкопляс та її партнер на шоу Макс Леонов ретельно тренувалися. Врешті, це все відобразилось на фігурі ведучої. Знаменитість схудла на сім кілограмів. Ведуча в інтерв'ю kp.ua говорить, що особливо зміни в її фігурі помітні в об'ємах.

"Дівчата, як завжди, міряють все кілограмами, а досвідчені тренери радять дивитися не на кілограми, а на об'єми. Бо в кілограмах скинула, мені здається, небагато. В мене пішло 7 кілограмів за 3 тижні. Але в об'ємах в мене пішло дуже багато. Тому дивлюся більше не на кілограми, а саме на об'єми, на сантиметри, які просто почали танути на очах", — зізналась знаменитість.

Неля Шовкопляс та Макс Леонов / © пресслужба каналу "1+1"

Неля Шовкопляс та Макс Леонов / © пресслужба каналу "1+1"

Неля Шовкопляс наголошує, що дійсно дуже багато тренувалась, аби показати гідний результат на паркеті. Проте, як натякає знаменитість, схуднення й на здоров'ї відобразилось. Тож ведуча наголошує, що все треба робити в міру.

"Ми фігачили з Максом дуже багато. Зараз ходжу на реабілітацію (сміється). Бо все треба робити з головою, а не здуру", — зізналась знаменитість.

Нагадаємо, раніше Неля Шовкопляс вперше розповіла, що її чоловік служить в лавах ЗСУ. Також ведуча зізналась, як він підтримував її на "Танцях з зірками".

