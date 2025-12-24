ТСН у соціальних мережах

Неля Шовкопляс вперше розповіла про чоловіка-військового і як він її підтримав на "Танцях з зірками"

Чоловік ведучої служить у війську від січня 2024 року.

Неля Шовкопляс

Неля Шовкопляс / © пресслужба каналу "1+1"

Ведуча ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс вперше зізналась, що її чоловік Владислав є військовим.

Обранець знаменитості служить у війську від січня 2024 року. Неля Шовкопляс публічно це не розголошувала, а лише зараз в інтерв'ю kp.ua зізналась. Ведуча говорить, що її чоловік відповідально до цього поставився, пройшов навчання та знав, у яких військах хоче служити.

"Так (служить – прим. ред.), від січня минулого року. Він готувався, навчався, він фундаментально до цього підходив. Він чітко знав, чого хоче, куди він хоче і в якому роду військ хоче служити", - поділилась ведуча.

Неля Шовкопляс із чоловіком та синами / © instagram.com/nelya_shovkoplyas

Неля Шовкопляс із чоловіком та синами / © instagram.com/nelya_shovkoplyas

До речі, Неля Шовкопляс є учасницею благодійного спецвипуску "Танців з зірками". Чоловік ведучої у цей період був на ротації. Знаменитість говорить, що Владислав неабияк її підтримував та навіть відповідав за харчування, оскільки Неля не встигла з приготуванням їжі. Також чоловік неабияк пишається ведучою та з гордістю оцінив її участь у "Танцях х зірками".

"Він мене підтримував. Я не бачила з його боку якихось ревнощів. Більше того, він мені лоточки з їжею готував, щоб я правильно харчувалася, бо не встигала. Він в той момент якраз був на ротації, і я відпустила маму додому, чоловік був на підмозі. Підтримував абсолютно в усьому. Пишається, підтримує, все йому подобається", - додала знаменитість.

Неля Шовкопляс на "Танцях з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Неля Шовкопляс на "Танцях з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Спеціальний передноворічний випуск "Танців з зірками. Рух до життя" вийде в ефір на каналі "1+1 Україна" 28 грудня о 20:00. Всі кошти з голосування будуть передані у благодійний збір Superhumans Center.

Нагадаємо, нещодавно продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк розкрив імена артистів, які відмовились від участі. Також він назвав причини, чому ті прийняли такі рішення.

