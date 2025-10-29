Відома співачка Неллі Фуртадо оголосила про завершення музичної кар’єри після 25 років на сцені

Неллі Фуртадо / © instagram.com/nellyfurtado

Канадська співачка Неллі Фуртадо, відома хітами "Say It Right" та "Give It To Me", офіційно повідомила про завершення своєї музичної кар’єри.

У своєму Instagram артистка поділилася архівним фото з початку творчого шляху та згадала перший концерт на фестивалі: "25 років тому вийшов мій перший альбом. На першому слайді мені 20 років, і я готуюся зіграти свій перший концерт як професійний артист. Я сходила до магазину і купила цю рожеву сукню та блискучі туфлі на платформі, щоб виступити".

Зараз співачка планує завершити сценічну діяльність та присвятити себе новим цілям, відповідним етапу життя. Вона звернулася до шанувальників з теплими словами подяки.

"Я вдячна за всі роки веселощів та справжнього дива. Безмежна вдячність усім, хто коли-небудь слухав мою музику та відвідував будь-яке моє шоу. Я люблю вас і ваші відкриті серця! Також дякую всім тим, хто так наполегливо працював, щоб допомогти мені здійснити мої мрії на творчому рівні", — написала виконавиця.

За чутками, одним із факторів завершення кар’єри став постійний гейт через зміну фігури співачки, адже за останні роки вона помітно набрала вагу. Неллі Фуртадо залишає сцену, залишивши по собі хіти, які стали символами початку 2000-х, і серця мільйонів прихильників по всьому світу.

