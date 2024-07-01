Неля Шовкопляс висловилася про втікачів Яму і Винника та чи повернуться вони на сцену

Ведуча ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс висловилася про скандальних артистів Олега Винника та Влада Яму, які під час повномасштабної війни живуть за кордоном та не приїжджають до України.

Знаменитість переконана, що український шоубізнес неабияк змінився. Зараз почали діяти інші правила, які дали змогу вийти на сцену новим артистам. Що ж до тих знаменитостей, які під час війни виїхали з України, Шовкопляс вважає, що "вони зробили свій вибір, за який відповідатимуть". Також ведуча переконана, що і у Влада Ями, і в Олега Винника залишилася в Україні своя фан-база, яка чекає на їхнє повернення. Однак танцівник та співак вже не матимуть тієї популярності, яка була в них до війни.

Неля Шовкопляс / Фото: скриншот з відео

"Мені здається, вони (Влад Яма та Олег Винник – прим. ред.) якоюсь мірою втратили себе. Так, у них залишиться якась їхня аудиторія, яка була прихильна, але це вже не той рівень популярності, залученості у шоубізнесі, який був до початку повномасштабного вторгнення. Просто люди зробили свій вибір і за нього тепер будуть відповідати, коли все закінчиться", - прокоментувала ведуча для "Люкс ФМ".

Неля Шовкопляс також говорить, що їй неабияк приємно спостерігати за змінами в українському шоубізнесі. Артистка тішиться, що нарешті почали набирати популярності молоді артисти, які неабияк талановиті. Ведуча додала, що раніше вони не могли досягти успіху, адже в шоубізнесі діяли інші правила. Однак з початком повномасштабної війни все змінилося.

Неля Шовкопляс / Фото: скриншот з відео

"З одного боку, це страшно, що через війну, на жаль, такі зміни почалися у нашому суспільстві, але з іншого боку, я, наприклад, дуже тішуся, що народилася нова плеяда молодих артистів. Тепер не треба грати за тими старими правилами, де тільки купка зірок мала доступ до цього шоубізнесового олімпу, а тебе до цього кола не завжди пускали. Зараз все абсолютно інакше. Дивлюся на KOLA, YAKTAK, інших молодих артистів, і у мене просто серце тішиться і душа, тому що вони цього гідні. Час все розставив на свої місця", - додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Неля Шовкопляс розкрила, в яких стосунках перебуває з чоловіком. Так, раніше подружжя переживало серйозну кризу та навіть подавало документи на розлучення.

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