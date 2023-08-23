ВІдома українська ведуча з розбитим обличчям та зламаною рукою шокувала, що з нею сталося

Ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс сьогодні, 23 серпня, в ефірі ранкового шоу приголомшила своїм зовнішнім виглядом.

Ведуча доєдналася до прямого ефіру до колег і постала з розбитим обличчям – забитим носом, губами і зламаною рукою. Як розповіла Шовкопляс, вона впала з велосипеда. Інцидент стався у понеділок, 21 серпня. В цей день Неля влаштувала побачення зі своїм чоловіком, яка закінчилося нещасним випадком:

"Позавчора ввечері було зовсім не смішно, тому що ми каталися з чоловіком на велосипедах. Я неправильно загальмувала, перетисла передні гальма і просто через кермо чудово з гірки, на величезній швидкості, полетіла руками, обличчям, плечем, носом, губами в асфальт. Я дякую, що в принципі так, могло бути і гірше", - розповіла Шовкопляс, що з нею сталося.

Неля Шовкопляс з побитим обличчям показалася у прямому ефірі "Сніданку з 1+1"

Також ведуча зазначила, що чоловік наполегливо просив її одягнути шолом, але Неля хотіла гарною їхати на велосипеді:

"Величезна тупість, халатність з мого боку було їхати без шолому, бо чоловік казав: "Одягни шолом перед виїздом". Мені хотілося красиво кататися на велосипеді. Тепер я "красива" з розбитим носом, з розбитою губою, зі зламаною рукою, з ребрами, що болять. Але з величезним життєвим досвідом, який точно, на все життя навчить мене хоча б шолом треба одягати", - прокоментувала Шовкопляс.

Неля Шовкопляс

Неля Шовкопляс

Нагадаємо, раніше Неля Шовкопляс відверто зізналася, що вони з чоловіком переживають кризу у стосунках і зараз живуть окремо. Наразі пара працює над тим, аби зберегти шлюб.

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