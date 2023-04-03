Неля Шовкопляс замилувала архівним фото маленьких двійнят та показала, як сини змінилися з роками

Зірка каналу "1+1" Неля Шовкопляс повідомила про свято в її родині.

Так, сьогодні, 3 квітня, двійнята знаменитості святкують день народження. Тимофію і Матвію виповнюється дев'ять років. Зіркова матуся у своєму фотоблогу з нагоди свята пригадала, який вигляд мали її синочки, коли тільки-но з'явилися на світ.

"2014-го року вони були такими, і якось зовсім не усвідомлюється, що цим парубкам, моїм синами, сьогодні дев'ять років", - поділилася своїми думками Неля.

Сини Нелі Шовкопляс / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Також ведуча опублікувала фото, на яких її сини позують біля повітряних кульок. На знімку знаменитість показала, як з роками змінилися Тимофій та Матвій.

"А сьогодні хлопці вже такі. Вони казали: "Складно буде тільки перші 18 років, далі буде легше!". Перші дев'ять – політ нормальний!" – зазначила ведуча.

Сини Нелі Шовкопляс / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Нагадаємо, раніше співак Олександр Пономарьов святкував день народження доньки, яку народила йому продюсерка Олена Мозгова. Виконавець також показував, як з роками змінилася Євгенія.

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