Неля Шовкопляс зізналась, в яких стосунках перебуває з чоловіком, з яким була на межі розлучення

Ведуча ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс відверто розповіла про теперішні стосунки з чоловіком, з яким була на межі розлучення та не жила разом.

Рік тому знаменитість вперше зізналась, що з коханим переживає серйозну кризу. Попри всі негаразди, подружжю вдалося знайти спільну мову та зберегти шлюб. В інтерв'ю Аліні Доротюк Шовкопляс відповіла, що вони з коханим перебувають у стосунках.

Щоправда, як зізнається ведуча, всяке може траплятися. Також Неля Шовкопляс розповіла, що продовжує працювати з психологом.

Неля Шовкопляс із чоловіком та синами / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

"Ми разом, все добре. Я далі працюю над собою. Робота з психологом, психотерапевтом не закінчується. У нас буває різне також, це не без цього. Але якщо всіх цікавить, чи розлучились ми, - то ні. Ми не розлучилися", - поділилася ведуча.

Зазначимо, Неля Шовкопляс майже рік тому розповіла, що переживає серйозну кризу у шлюбі з чоловіком. Ба більше, подружжя навіть подавало заяву на розлучення. Тим не менш, пара вирішила, що має поборотися за шлюб та почала працювати над стосунками.

Нагадаємо, нещодавно режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів про кризу в стосунках із нареченою, яка молодша за нього на 20 років. Знаменитість зізнався, чому між ним та коханою виникли непорозуміння.

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