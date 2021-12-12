Неля Шовкопляс зізналася, чому відвідує психолога

Також ведуча розповіла, що планує подарувати дітям на День святого Миколая.

Зірка каналу "1+1" Неля Шовкопляс відвідує психолога.

Так, свого часу акторка після пологів набрала зайву вагу. До слова, ведуча намагалася схуднути, але кіло то зникали, то знову поверталися. "Світському життя" зірка розповіла, що наразі працює над тим, аби прийняти себе такою, якою вона є.

Неля Шовкопляс / instagram.com/nelya_shovkoplyas

"А раптом я ніколи не повернутися до тієї форми, яка у мене була до пологів. Що мені тепер робити? Почати критикувати себе? Тому я зараз працюю над тим, в тому числі й з психологом, аби прийняти себе такою, якою я є", - говорить Неля.

Також ведуча розсекретила, який незвичайний подарунок хочуть її діти на День святого Миколая. Так, сини зірки попросили, аби мама купила їм "роблокси".

Сім'я Нелі Шовкопляс / instagram.com/nelya_shovkoplyas

"Мабуть, це реалії нашого життя. Хоча це лякає. Вони дуже хочуть, аби я їм купила "роблокси". Є така гра – Roblox. Там потрібно купувати якісь кристалики, монетки. Але я ще трішки не впевнена. Я сказала, що нехай вивчать всі правила з української мови та математики, а я тоді буду думати", - поділилася Неля.

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