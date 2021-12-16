Неля Шовкопляс зізналася, про який матеріальний подарунок мріє на Новий Рік

Також ведуча поділилася, які фільми обов'язково дивиться з дітьми на новорічні свята.

Ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс розповіла, як святкує Новий Рік.

У коментарі сайту ТСН.ua знаменитість зізналася, що так само як і багато українців, полюбляє зібратися з родиною та провести разом час.

"З роками починаємо цінувати те, що завжди було класикою для наших батьків – зібратися родиною, приготувати олів'є, зробити крабовий салат, подивитися новорічний вогник. Якісь такі звичайні речі, які роблять мільйони українців, у нас вони такі самі", - пояснила Неля.

Також ведуча зізналася, що є у неї й певна традиція після Нового Року, яка залишилися ще зі студентських років.

"Єдине у мене ще є традиція 1 січня дивитися Гаррі Поттера першу частину. Ще зі студентських років. Хоча фільм не новорічний, але він про дива. У нас ще є дуже класний мультик, який би я порадила багатьом. Це улюблений мультфільм Тимофія, називається "Полярний експрес". Оце теж настільки про зимову казку, про віру в дива. Ми його вже бачили разів сто за останні два роки. Настільки він йому подобається", - розповіла Шовкопляс про те, який мультик обожнює її 7-річний син.

Неля Шовкопляс зізналася, чи вірять її діти у новорічні дива

Окрім того Неля поділилася, чи вірять її 7-річні двійнята Матвій та Тимофій у новорічні дива:

Неля Шовкопляс з синами / instagram.com/nelya_shovkoplyas

"Матвій чітко роки два тому сказав, що немає ніякого Святого Миколая, це нам батьки купують подарунки. Він не вірить у це, він все чудово розуміє, він як дорослий вже мислить. А Тимофій, він ще трішки вірить, але мені здається, він почав вже щось розуміти. Я тепер думаю, як би ця віра в дива не зіграла проти нас. Тому що коли дитина, з одного боку, робить вигляд, що начебто вірить, а з іншого каже: "Я, мабуть, у Святого Миколая попрошу собі IPone 13. І ти розумієш що у цьому є невеличкий підвох", - зазначила Шовкопляс.

Неля Шовкопляс з чоловіком та синами / instagram.com/nelya_shovkoplyas

Ведуча також зізналася, про які подарунки мріє на Новий Рік:

"Я б, мабуть, хотіла робот-пилосос. Я так не хочу прибирати у квартирі, мені так вже це набридло, якщо чесно. Це якщо з матеріальних речей. Якщо з нематеріальних, я б хотіла відпустку тижня на три, щоб просто поїхати до батьків і не виїжджати звідти до Києва. Просто побути у себе вдома в селі, побачити всі родичів. Мені просто хочеться якесь таке турне додому зробити і з повним багажником подарунків проїхатися по всім", - зізналася ведуча.

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