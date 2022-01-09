Ненафарбована дружина Цимбалюка у рожевому бікіні показала вузьку талію та соковиті стегна

Тіна похвалилася фігурою на новому фото.

Відомий український актор Тарас Цимбалюк разом із дружиною Тіною поїхав у нову мандрівку.

Так, пара цього разу вирішила дослідити Африку та прилетіла до Кенії. Там молоде подружжя насолоджується місцевим колоритом та одне одним. Попри свята і застілля, до пляжного відпочинку обраниця зірки підготувалася завчасно і тепер сміливо позує на камеру у бікіні. У фотоблогу 29-річна візажистка та дизайнерка купальників запостила селфі, на якому постала перед дзеркалом у рожевому бікіні свого бренду. Тіна без макіяжу похвалилася вузькою талією та соковитими стегнами.

Тіна Цимбалюк / instagram.com/tina_tsymbaliuk

Фоловери оцінили фігуру Цимбалюк у коментарях: "Маєте божественний вигляд", "Як кажуть, не даремно роки тренувань! Наразі маєте просто чудовий вигляд, Тіно".

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