Ненафарбована Кім Кардашян у крихітному бікіні похизувалася схудлою фігурою в басейні

Світська левиця захопила відвертим знімком.

Американська зірка реалітішоу Кім Кардашян поділилася новою гарячою фотографією.

На сторінці в Instagram світська левиця оприлюднила знімок, на якому постала лише крихітному гірчичному бікіні, яке неабияк підкреслило її схудлу фігуру. Знаменитість спокусливо позувала у басейні на тлі океану, хизуючись бюстом, апетитними стегнами та тонкою талією.

instagram.com/kimkardashian

У дописі зірка опублікувала лише два смайлики у вигляді персиків. А от прихильники колишньої Каньє Веста були більш багатослівними. Юзери написали у коментарях понад 12 тисяч компліментів та залишили більш ніж 2 мільйони вподобань.

Ти така гаряча

Богиня

Сексі

Неймовірна фігура

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян у стрингах випнула на камеру пишні сідниці. Так зірка відсвяткувала 225 мільйонів підписників в Instagram.

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