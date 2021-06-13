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Ненафарбована Кім Кардашян у крихітному бікіні похизувалася схудлою фігурою в басейні

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Ненафарбована Кім Кардашян у крихітному бікіні похизувалася схудлою фігурою в басейні

instagram.com/kimkardashian

Світська левиця захопила відвертим знімком.

Американська зірка реалітішоу Кім Кардашян поділилася новою гарячою фотографією.

На сторінці в Instagram світська левиця оприлюднила знімок, на якому постала лише крихітному гірчичному бікіні, яке неабияк підкреслило її схудлу фігуру. Знаменитість спокусливо позувала у басейні на тлі океану, хизуючись бюстом, апетитними стегнами та тонкою талією.

© instagram.com/kimkardashian
instagram.com/kimkardashian

У дописі зірка опублікувала лише два смайлики у вигляді персиків. А от прихильники колишньої Каньє Веста були більш багатослівними. Юзери написали у коментарях понад 12 тисяч компліментів та залишили більш ніж 2 мільйони вподобань.

  • Ти така гаряча
  • Богиня
  • Сексі
  • Неймовірна фігура

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян у стрингах випнула на камеру пишні сідниці. Так зірка відсвяткувала 225 мільйонів підписників в Instagram.