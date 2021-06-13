Ненафарбована Кім Кардашян у крихітному бікіні похизувалася схудлою фігурою в басейні

Світська левиця захопила відвертим знімком.
Американська зірка реалітішоу Кім Кардашян поділилася новою гарячою фотографією.
На сторінці в Instagram світська левиця оприлюднила знімок, на якому постала лише крихітному гірчичному бікіні, яке неабияк підкреслило її схудлу фігуру. Знаменитість спокусливо позувала у басейні на тлі океану, хизуючись бюстом, апетитними стегнами та тонкою талією.
У дописі зірка опублікувала лише два смайлики у вигляді персиків. А от прихильники колишньої Каньє Веста були більш багатослівними. Юзери написали у коментарях понад 12 тисяч компліментів та залишили більш ніж 2 мільйони вподобань.
- Ти така гаряча
- Богиня
- Сексі
- Неймовірна фігура
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян у стрингах випнула на камеру пишні сідниці. Так зірка відсвяткувала 225 мільйонів підписників в Instagram.