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Ненафарбована кохана NIKITA LOMAKIN похвалилася соковитими сідницями у стрингах

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Ненафарбована кохана NIKITA LOMAKIN похвалилася соковитими сідницями у стрингах

NIKITA LOMAKIN та Світлана Сакаль / instagram.com/sakalyova

Пара продовжує відпочивати у Домінікані.

Український співак NIKITA LOMAKIN та його кохана дівчина, танцівниця Світлана Сакаль продовжують досліджувати природу Домінікани.

Пара насолоджується мальовничими краєвидами та одне одним. У фотоблогу обраниця виконавця показала нові кадри з омріяної відпустки. Закохані гуляли у пошуках рожевого фламінго.

NIKITA LOMAKIN та Світлана Сакаль / © instagram.com/sakalyova
NIKITA LOMAKIN та Світлана Сакаль / instagram.com/sakalyova

Також Світлана не втратила нагоди похвалитися фігурою у бікіні. Так, на одному зі знімків красуня постала без макіяжу, демонструючи соковиті сідниці у стрингах.

Світлана Сакаль / © instagram.com/sakalyova
Світлана Сакаль / instagram.com/sakalyova

"Знайомтеся - містер Фламінго. Максимальна кількість емоцій, попри те, що ми шукали його цілу годину по гольф полях. Не можу повірити, що ми можемо доторкнутися так близько до природи, яку все життя бачили лише на картинках", – поділилася танцівниця Наді Дорофєєвої та Дана Балана.

Світлана Сакаль / © instagram.com/sakalyova
Світлана Сакаль / instagram.com/sakalyova

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