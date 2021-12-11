Ненафарбована Лідія Таран похизувалася відпочинком з донькою в Буковелі

Ведуча із Василиною поїхала підкорювати Карпати на лижах.

Ведуча ТСН Лідія Таран вирішила відпочити з донькою та влаштувала собі мінівідпустку.

Так, знаменитість поїхала разом із Василиною на гірськолижний курорт до Карпат. Відповідні фото знаменитість показала на сторінці в Instagram. На знімках зірка каналу "1+1" та 14-річна дівчинка постали одягнені в спеціальні костюми, шоломи та окуляри.

instagram.com/lidiyataran

"Сезон відкрито! На горах сьогодні туманно, тому ось вам фотка з черги до каси. Ми з малою пішли кататись і бажаємо вам усім чудової суботи", – написала знаменитість.

instagram.com/lidiyataran

У коментарях юзери поцікавилися, чи справжній сніг в Буковелі зараз. На це Таран відповіла: "60/40". Також фоловери побажали родичкам гарного відпочинку.

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