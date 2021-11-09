Ненафарбована Наталка Денисенко у крихітному бікіні спричинила фурор витонченою фігурою

Зірка відпочиває в Єгипті.
Українська акторка Наталка Денисенко показала фігуру в бікіні.
Зірка серіалу "Кріпосна" відпочиває в Єгипті і влаштувала на пляжі імпровізований фотосет. На кадрах, які артистка розмістила у своєму Instagram, вона позувала у крихітному білому бікіні. Знаменитість засвітила плаский животик та витончену фігуру.
"У променях! Що тут писати? Дуже тепло, море таке гарне. Не знаю, коли будуть "сімейні" фото, поки що це зробити нереально", – поділилася вона.
Юзери не змогли пройти повз гарячих фото кумирки та потішили її приємними повідомленнями. Зокрема, фани висловили захоплення фігурою акторки.
- Карколомна жінка з красивою виточеною фігурою
- Розкішна Ната
- Ідеальна
- Фігура супер
- Сексуальна
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