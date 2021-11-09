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Ненафарбована Наталка Денисенко у крихітному бікіні спричинила фурор витонченою фігурою

Ненафарбована Наталка Денисенко у крихітному бікіні спричинила фурор витонченою фігурою

Наталка Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

Зірка відпочиває в Єгипті.

Українська акторка Наталка Денисенко показала фігуру в бікіні.

Зірка серіалу "Кріпосна" відпочиває в Єгипті і влаштувала на пляжі імпровізований фотосет. На кадрах, які артистка розмістила у своєму Instagram, вона позувала у крихітному білому бікіні. Знаменитість засвітила плаский животик та витончену фігуру.

Наталка Денисенко в бікіні / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко в бікіні / instagram.com/natalka_denisenko

"У променях! Що тут писати? Дуже тепло, море таке гарне. Не знаю, коли будуть "сімейні" фото, поки що це зробити нереально", – поділилася вона.

Наталка Денисенко в бікіні / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко в бікіні / instagram.com/natalka_denisenko

Юзери не змогли пройти повз гарячих фото кумирки та потішили її приємними повідомленнями. Зокрема, фани висловили захоплення фігурою акторки.

  • Карколомна жінка з красивою виточеною фігурою
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