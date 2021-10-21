Ненафарбовані акторки "Жіночого Кварталу" повністю оголилися на фото

Зірки розповіли, як позбулися комплексів, та дали поради, як полюбити себе.

Акторки "Жіночого Кварталу" взяли участь у відвертій фотосесії.

Так, для спеціального номера з нового випуску, який вийде в цієї суботи на 1+1, знаменитості знялися у фотосесії українського журналу COSMOPOLITAN повністю оголені та без косметики. Мета знімань – нагадати, що кожна жінка особлива і як важливо залишатися собою, а не гнатися за трендами, дивлячись на ідеальні картинки в Мережі.

У проєкті взяли участь акторки та співачки – Валерія Товстолес, Віра Кекелія, Аліна Блажкевич, Анастасія Оруджова, Ірина Сопонару, Катерина Нікітіна, Ірина Гатун, Лалі Ергемлідзе, Марта Адамчук, Ольга Жуковцова, Олександра Машлятіна, Тетяна Песик, Анастасія Євтушенко та Еліна Мбані.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Також в інтерв'ю гумористки поділилися своїми історіями про те, як здолали комплекси, та порадами, як полюбити себе.

Так, Віра Кекелія зізналася, що їй знадобилося 10 років, аби себе полюбити. А боротися з комплексами їй допомагає спорт та "дзеркалотерапія" – зірка милується на себе в дзеркало.

Зі свого боку, Ірина Сопонару вважає, що для того, аби себе полюбити – треба хвалити: "Не сприймати свої досягнення, як належне, а вміти зупинитися і усвідомити свої заслуги. Не порівнювати себе з іншими, у кожного свій шлях. Давати собі право на помилку, адже кожна з них - це досвід".

Втім, думки фанів щодо відвертих знімків зірок розділилися. Деякі фани засипали компліментами красунь, а деякі – розкритикували за "вульгарність".

Красуні

Дівчатка, ви чарівні

Оце так неочікувана фотосесія, дівчата, ви всі прекрасні

Вульгарність

Низько впали! Жінка не має бути настільки відкритою! Жінка має бути жінкою, а не об'єктом уваги! Розчарування!

Неначе всіх змусили сфоткатися голими

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання