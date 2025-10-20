Неочікувана поява Пивоваров і гра Хмари на двох роялях: як минуло шоу Legendary Rock Voices у Києві

Концерт Legendary Rock Voices у Києві

У Києві, 18 жовтня, відгримів концерт проєкту Legendary Rock Voices, де глядачі мали змогу насолодитися вокально-симфонічним шоу.

Легендарні рок-хіти, які знають чи не всі поціновувачі жанру, приємні сюрпризи, неймовірна запальна енергетика, що поєднувалась з потужним вокалом та інструменталом – саме цим дивували присутніх. Редакція сайту ТСН.ua побувала на події та пропонує подивитись, як минув концерт.

Концерт Legendary Rock Voices у Києві

Шоу відбулося в київському "Палаці спорту". Початок був запланований на 17:00. Щоправда, учасники проєкту все ж таки розпочали шоу на майже пів години пізніше, аби вже точно всі глядачі зібрались. Коли на сцену вийшов оркестр та диригент, публіка одразу вибухнула оваціями. До речі, практично весь "Палац спорту" був заповнений глядачами. Хоч існує стереотип, що рок більше полюбляють чоловіки, однак на шоу й жінок було не менше, чи то, можливо, за компанію брали своїх коханих.

Концерт Legendary Rock Voices у Києві

Сам концерт Legendary Rock Voices розпочався з виконання "O Fortuna". Композиція одразу ж задала стиль шоу та дала глядачам зрозуміти, чого очікувати. Далі залунала композиція гурту Survivor - Eye of the Tiger, де вже увірвалися вокалісти. Загалом, зі сцени пролунало чимало рок-хітів, серед яких Du hast, Smells Like Teen Spirit, Bring Me to Life, Give It to Me Baby, Numb та багато інших.

Концерт Legendary Rock Voices у Києві

До речі, музиканти активно взаємодіяли з публікою. Диригент закликав аудиторію хлопати в такт, вокалісти разом із аудиторією співали. Та були й неабияк атмосферні моменти. Зокрема, на пісню гурту Metallica - Nothing Else Matters – присутні вмикали на телефонах ліхтарики. Те ж саме повторили й на композиції Bohemian Rhapsody колективу Queen. Саме тоді світло софітів було не таким яскравим, тож промені ліхтариків відчувалися чимось особливим та навіть магічним.

Концерт Legendary Rock Voices у Києві

Окремої ваги заслуговують яскраві костюми учасників Legendary Rock Voices. До речі, музиканти неабияк відповідально поставились до підготовки образів. Зокрема, все відповідало духу рок-жанру. Були й ріжки, і крила, й яскраві сукні, і блискучі костюми.

Концерт Legendary Rock Voices у Києві

Загалом, шоу тривало близько двох годин. Однак музиканти не мучили глядачів. Посеред шоу був оголошений антракт. Тож, у присутніх було 20 хвилин, аби перепочити, щось перекусити та випити смачненького напою. Саме після антракту на глядачів чекали сюрпризи. Одразу на сцені з'явився співак Олег Скрипка, який виконав ліричну композицію "Країна мрій". Пізніше номером дивував піаніст Євген Хмара, який віртуозно грав одразу на двох роялях. Ще однією несподіваною родзинкою стала поява Артема Пивоварова, який виконав "Ой на горі".

Глядачі однозначно отримали насолоду від того, що відбувалося. Вони не стримувалися, співали та вставали зі своїх місць, аби потанцювати. Тим часом вокалісти віддячували їм неймовірною енергетикою, яка лунала зі сцени. Закінчилося подія виконанням легендарного треку Seven Nation Army гурту The White Stripes. На цьому музиканти подякували глядачам, що прийшли на їхнє шоу, не попрощались, а натомість промовили "до зустрічі!" на наступних концертах.