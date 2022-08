Неочікувана поява Джонні Деппа та перша статуетка Måneskin: як минула MTV Video Music Awards 2022

Вночі, 29 серпня, в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, відбулася щорічна музична премія MTV Video Music Awards 2022.

Захід не минув без цікавих пригод. Окрім того, що туди прибули безліч номінантів, на музичні премії неочікувано виступив актор Джонні Депп. Знаменитість літав у повітрі у образі Moon Person. Саме такий має вигляд статуетка, яку вручають переможцям.

Джонні Депп жартом пояснив свою появу на шоу тим, що йому після скандального розлучення вкрай необхідні гроші.

"Агов, знаєш що? Мені потрібна була робота!", - сказав зі сцени Депп, а тим часом грала музика LL Cool J — Mama Said Knock You Out.

Johnny Depp "appeared" as a Moonman at the #VMAspic.twitter.com/SJFUqG1qdt — CONSEQUENCE (@consequence) August 29, 2022

Загалом, чимало гідних артистів отримали свої заповітні статуетки. Так, італійській гурт Måneskin здобув свою першу нагороду на MTV Video Music Awards, співачка Тейлор Свіфт знову отримала. Навіть легенди рокмузики Red Hot Chili Peppers з пішли з премії з порожніми руками.

Повний список переможців MTV Video Music Awards 2022:

Відео року: Тейлор Свіфт - All Too Well

Артист року: Bad Bunny

Пісня року: Біллі Айліш - Happier Than Ever

Альбом року: Гаррі Стайлс - Harry’s House

Найкраща колаборація: Lil Nas X, Джек Гарлоу – Industry Baby

Найкраща поппісня: Гаррі Стайлз – As It Was

Найкраща після в стилі R&B: The Weeknd - Out Of Time

Найкраща k-pop пісня: Lisa - Lalisa

Найкраща рокпісня: Red Hot Chili Peppers - Black Summer

Найкраща альтернатива: Måneskin - I Wanna Be Your Slave

Найкращий гурт: BTS

Найкраща пісня в стилі хіп-хоп: Нікі Мінаж і Lil Baby – Do We Have a Problem?

Найкраща латиноамериканська пісня: Anitta – Envolver

Найкраще відео з сенсом: Lizzo – About Damn Time;

Найкращі візуальні ефекти: Lil Nas X, Джек Гарлоу – INDUSTRY BABY

Найкраща хореографія: Doja Cat – Woman

Найкращий монтаж: ROSALÍA – SAOKO

Пісня літа: Джек Гарлоу – First Class

