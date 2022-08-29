Неочікувана поява Джонні Деппа та перша статуетка Måneskin: як минула MTV Video Music Awards 2022

Відомі всі переможці головної музичної премії MTV Video Music Awards.
Вночі, 29 серпня, в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, відбулася щорічна музична премія MTV Video Music Awards 2022.
Захід не минув без цікавих пригод. Окрім того, що туди прибули безліч номінантів, на музичні премії неочікувано виступив актор Джонні Депп. Знаменитість літав у повітрі у образі Moon Person. Саме такий має вигляд статуетка, яку вручають переможцям.
Джонні Депп жартом пояснив свою появу на шоу тим, що йому після скандального розлучення вкрай необхідні гроші.
"Агов, знаєш що? Мені потрібна була робота!", - сказав зі сцени Депп, а тим часом грала музика LL Cool J — Mama Said Knock You Out.
Johnny Depp "appeared" as a Moonman at the #VMAspic.twitter.com/SJFUqG1qdt— CONSEQUENCE (@consequence) August 29, 2022
Загалом, чимало гідних артистів отримали свої заповітні статуетки. Так, італійській гурт Måneskin здобув свою першу нагороду на MTV Video Music Awards, співачка Тейлор Свіфт знову отримала. Навіть легенди рокмузики Red Hot Chili Peppers з пішли з премії з порожніми руками.
Повний список переможців MTV Video Music Awards 2022:
Відео року: Тейлор Свіфт - All Too Well
Артист року: Bad Bunny
Пісня року: Біллі Айліш - Happier Than Ever
Альбом року: Гаррі Стайлс - Harry’s House
Найкраща колаборація: Lil Nas X, Джек Гарлоу – Industry Baby
Найкраща поппісня: Гаррі Стайлз – As It Was
Найкраща після в стилі R&B: The Weeknd - Out Of Time
Найкраща k-pop пісня: Lisa - Lalisa
Найкраща рокпісня: Red Hot Chili Peppers - Black Summer
Найкраща альтернатива: Måneskin - I Wanna Be Your Slave
Найкращий гурт: BTS
Найкраща пісня в стилі хіп-хоп: Нікі Мінаж і Lil Baby – Do We Have a Problem?
Найкраща латиноамериканська пісня: Anitta – Envolver
Найкраще відео з сенсом: Lizzo – About Damn Time;
Найкращі візуальні ефекти: Lil Nas X, Джек Гарлоу – INDUSTRY BABY
Найкраща хореографія: Doja Cat – Woman
Найкращий монтаж: ROSALÍA – SAOKO
Пісня літа: Джек Гарлоу – First Class
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