Неочікувані зізнання та "виступ" Григорія Чапкіса: як минув третій ефір "Танців з зірками"

Неочікувані зізнання та "виступ" Григорія Чапкіса: як минув третій ефір "Танців з зірками"

Також стало відомо, хто покинув проєкт.

На каналі "1+1" завершився третій прямий ефір оновленого сезону проєкту "Танці з зірками".

Сьогоднішній вечір запам'ятався глядачам не лише яскравими номерами, а й неочікуваними зізнаннями, оскільки, тема ефіру - "Рік який змінив моє життя". Тож учасники поділилися найважливішими переломними моментами їхнього життя.

Запрошеною ведучою на балконі у третьому прямому ефірі стала артистка Маша Єфросиніна.

Вперше у п'ятому сезоні проєкту за суддівським столом з'явилась гостьовий суддя - попдіва українського шоубізнесу Оля Полякова.

Першими виступили на паркеті зірка "Жіночого Кварталу" Олександра Машлятіна та Денис Самсон. Пара виконала самбу під хіт Артема Пивоварова "Дежавю". Родзинкою номеру стало те, що в кінці виступу Олександра поцілувала Макса Чмерковського. Втім, судді і покритикували, і похвалили артистку. У результаті пара отримала 24 бали.

Другими показали свої танцювальні вміння фіналіст багатьох міжнародних турнірів Олексій Базела і співачка та експідопічна MONATIK Lida Lee. Вони виконали віденський вальс. Судді оцінили номер в 16 балів. Не вдалось парі вразити і глядачів.

До речі, після виступу артистки до неї в прямому ефірі звернувся експродюсер MONATIK та довів її до сліз.

Слідом за Lida Lee спробував свої сили MELOVIN. Співак та його партнерка Єлизавета Русіна виконали ча-ча-ча. Танець оцінили в 22 бали. До речі, MELOVIN продовжив свою традицію та знову вручив Катерині Кухар подарунок. Щоправда суддя шоу цього разу також подарувала артисту цікавий презент.

Далі на паркет вийшов Артур Логай. Зірка зачарував чуттєвим віденським вальсом із Анною Кареліною. Своїм виступом він показав, до чого можуть призвести азартні ігри, від яких він раніше був залежний. Учасники вибороли 30 балів.

Спробував свої сили й Ольга Харлан. Спортсменка разом із партнером Дмитром Дікусаром виконала пристрасне танго під пісню ALEKSEEV – "Океанами стали". Пара виборола 29 балів.

Трішки розкритикували, але й похвалили виступ пари Станіслава Горуни та Даніелли Преап. Учасники виконали твіст. Вони отримали 24 бали.

Співачка Джамала разом зі своїм партнером Антоном Нестерком виконали кримськотатарський народний танець. Вони танцювали під пісню Джа "1944". Родзинкою номеру стало те, що артистка під час номеру заспівала. Загалом, судді поставили парі 25 балів. А от глядачі найвище оцінили саме виступ Джамали.

А от Олексій Суровцев та Марія Колосова змінили свій стиль після невдалих попередніх ефірів. Разом вони станцювали чуттєвий вальс та отримали 27 балів. Та все ж таки, вони ледь не покинули шоу.

У другому ефірі оновленого сезону свій танець продемонструвала й співачка Євгенія Власова. Зірка та її партнер Макс Леонов станцювали ча-ча-ча, яке судді оцінили в 28 балів. Євгенія нарешті розкрилась та показала всю свою сексуальність.

Слідом за Власовою на паркет вийшов актор Костянтин Войтенко зі своєю партнеркою Роксоляною Маланчук. За свій контемп учасники здобули 31 бал.

Далі вийшли на паркет співак KADNAY та Аліна Лі. Парі вдалося вибороти хороші бали у суддів. Вони оцінили їхній пасодобль в 29 балів.

Співак Фагот та Катерини Тришина запалили паркет, виконавши квікстеп. Судді оцінили їхній виступ в 27 балів.

Закрила ефір солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, яка разом з Юрієм Мєшковим виконала фокстрот. Судді поставили учасникам 31 бал. А от глядачі не високо оцінили номер.

До речі, артистка розсекретила, наскільки їй вдалось схуднути.

Наприкінці шоу у третьому епізоді глядачі побачили номер пам'яті судді шоу. На паркеті "Танців з зірками" "виступив" легендарний Григорій Чапкіс, якого "оживили" за допомогою новітніх технологій.

За підсумками третього прямого ефіру, до трійки лідерів увійшли такі пари: Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук – 31 бал; Олександра Заріцька та Юрій Мєшков – 31 бал, Артур Логай та Анна Кареліна – 30 балів.

Останньою у турнірній таблиці опинилася пара MELOVIN та Єлизавета Русіна, які набрали 22 бали.

У результаті проєкт покинула пара Олександра Машлятіна та Денис Самсон.

Олександра Машлятіна та Денис Самсон / instagram.com/tanci1plus1

Нагадаємо, що наступний прямий ефір "Танців з зірками" відбудеться у неділю, 26 вересня, о 21:00 на каналі "1+1".

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