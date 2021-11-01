Неочікуваний виліт MELOVIN та оригінальний вихід Кадная: яким був дев'ятий ефір "Танців з зірками"

Неочікуваний виліт MELOVIN та оригінальний вихід Кадная: яким був дев'ятий ефір "Танців з зірками"

У результаті, цього тижня лідером стала пара Артура Логая та Анни Кареліної.

На каналі "1+1" відбувся дев’ятий прямий ефір оновленого п'ятого сезону шоу "Танці з зірками".

Вечір сьогодні був присвячений 27-річчю діяльності гурту "Океан Ельзи", тому учасники танцювали під хіти колективу. До речі, цього випуску зірки відверто розповіли про свої найбільші страхи на шляху до перемоги в проєкті.

Традиційно, прямий ефір вели Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук, на зірковому балконі цього тижня зустрічав ведучий шоу "Маскарад" та "Твій день" на телеканалі 1+1 Тимур Мірошніченко.

Оцінювала виступи учасників постійна трійка суддів: Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма.

Першими з учасників вийшли на паркет Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. Вони виконали зворушливий пасадобль під пісню "Зелені очі" гурту Океан Ельзи. До слова, танець актор присвятив своїй дружині – Валентині Войтенко. Зірка говорить, що хоче зберегти свою родину. Загалом, за номер пара отримала 27 балів.

До речі, коментуючи виступ пари, Катерина Кухар нарешті відверто відповіла, чи дійсно вона вагітна.

Наступними на паркет вийшли зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай та його партнерка Анна Кареліна. Вони продемонстрували глядачам танго під пісню "Стріляй". Загалом, судді високо оцінили їхній танець. За виступ парі поставили 29 балів.

До речі, в кінці свого танцю Артур подарував своїй дружині, яка сиділа в залі, букет квітів. Кохана актора святкує день народження.

Третіми виступили на паркеті солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька та її партнер Юрій Мєшков. Пара виконала на паркеті віденський вальс під пісню "На небі".

За номер судді поставили їм найменшу кількість балів - 24.

До речі, у дев’ятому прямому ефірі Олександра зізналась, на скільки їй вдалося схуднути.

Співак MELOVIN разом зі своєю партнеркою Лізою Русіною виконав контемп під пісню "Без бою". Оцінки пари – 25.

Зазначимо, у артиста виник конфлікт з танцівницею Ілоною Гвоздьовою. У прямому ефірі Юрій Горбунов висловив свою точку зору щодо цієї ситуація та підтримав Мела.

Далі мали вийти на паркет спортсменка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар. Втім, танцівник заразився коронавірусом. Тому Ольга мала танцювати з Дмитром Жуком контемп. Проте вона й сама отримала позитивний тест на COVID-19. Тому цього тижня у зірки "імунітет".

Виступ зірки з Дмитром Жуком під пісню "Не питай" все-таки показали. Їхню генеральну репетицію записали на відео. Судді поставили їм 26 балів.

Хворий на COVID-19 співак Дмитро Каднай все ж таки вигадав оригінальний спосіб, як виступити на паркеті. Аліна Лі та артист вперше в історії "Танців" виконали так званий "танець-дистанційку" під пісню "Стіна". За їхній фристайл судді поставили 26 балів.

До речі, на паркет шоу вийшли й холостяк Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан. Вони показали танець, який вони готують до весілля. Також закохані заявили, що хочуть стати учасниками наступного сезону.

Тож, за підсумками дев’ятого ефіру лідирувала пара Артур Логай та Анна Кареліна – 29 балів. Другу щаблину посіли Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук – 27. Останньою у турнірній таблиці з 24 балами опинилися Олександра Заріцька та Юрій Мєшков.

Підсумки дев'ятого ефіру шоу "Танці з зірками" / instagram.com/tanci1plus1

Цього тижня не вдалося довести глядачам, що вони варті перемоги – MELOVIN та Лізі Русіній.

Нагадаємо, що наступний прямий ефір "Танців з зірками" відбудеться у неділю, 7 листопада, о 21:00 на каналі 1+1.

Дивіться повні випуски "Танців з зірками" на 1+1 video.

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