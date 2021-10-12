Неповнолітня донька Гайді Клум розлютила Мережу, оголивши бюст

17-річна Лені шокувала відвертим зніманням.

Донька відомої німецької акторки та супермоделі Гайді Клум розлютила Мережу надто відвертим фото.

Неповнолітня модель Лені знялася для журналу Rollacoaster у чорному піджаку, оголивши груди. Знімком 17-річна дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Менш ніж за добу публікація зібрала понад 3 тисячі коментарів. Розлючені фоловери не оцінили світлину, зазначивши, що Клум ще зовсім юна для пікантних фотосесій.

Це взагалі легально для 17-річної?

Що це за мати, яка дозволяє своїй неповнолітній доньці публікувати такі фотографії?

Надто юна для такого!

Дитяча порнографія нелегальна і огидна

Вона дитина! Ви не повинні поки дозволяти їй так сексуалізуватися

Втім, були й ті, хто підтримав дівчину. Користувачі залишили понад 230 тисяч вподобань.

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