Неповнолітня донька Гайді Клум розлютила Мережу, оголивши бюст

17-річна Лені шокувала відвертим зніманням.
Донька відомої німецької акторки та супермоделі Гайді Клум розлютила Мережу надто відвертим фото.
Неповнолітня модель Лені знялася для журналу Rollacoaster у чорному піджаку, оголивши груди. Знімком 17-річна дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Менш ніж за добу публікація зібрала понад 3 тисячі коментарів. Розлючені фоловери не оцінили світлину, зазначивши, що Клум ще зовсім юна для пікантних фотосесій.
- Це взагалі легально для 17-річної?
- Що це за мати, яка дозволяє своїй неповнолітній доньці публікувати такі фотографії?
- Надто юна для такого!
- Дитяча порнографія нелегальна і огидна
- Вона дитина! Ви не повинні поки дозволяти їй так сексуалізуватися
Втім, були й ті, хто підтримав дівчину. Користувачі залишили понад 230 тисяч вподобань.
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