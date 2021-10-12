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Неповнолітня донька Гайді Клум розлютила Мережу, оголивши бюст

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Неповнолітня донька Гайді Клум розлютила Мережу, оголивши бюст

Гайді Клум з донькою Лені / instagram.com/leniklum

17-річна Лені шокувала відвертим зніманням.

Донька відомої німецької акторки та супермоделі Гайді Клум розлютила Мережу надто відвертим фото.

Неповнолітня модель Лені знялася для журналу Rollacoaster у чорному піджаку, оголивши груди. Знімком 17-річна дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Leni Olumi Klum (@leniklum)

Менш ніж за добу публікація зібрала понад 3 тисячі коментарів. Розлючені фоловери не оцінили світлину, зазначивши, що Клум ще зовсім юна для пікантних фотосесій.

  • Це взагалі легально для 17-річної?
  • Що це за мати, яка дозволяє своїй неповнолітній доньці публікувати такі фотографії?
  • Надто юна для такого!
  • Дитяча порнографія нелегальна і огидна
  • Вона дитина! Ви не повинні поки дозволяти їй так сексуалізуватися

Втім, були й ті, хто підтримав дівчину. Користувачі залишили понад 230 тисяч вподобань.

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