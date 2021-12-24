Netflix обурив українців: у відомому серіалі киянку показали тупою крадійкою

У Мережі скандал через другий сезон серіалу "Емілі в Парижі".

Днями на стримінговому сервісі Netflix вийшов другий сезон популярного серіалу "Емілі в Парижі".

Загалом, серіал завжди отримує низку схвальних відгуків. Втім, четвертий епізод спричинив шквал обурення серед українських глядачів. Так, там з'явився новий персонаж – українка на ім'я Петра, яка прилетіла з Києва. За сюжетом, вона шокує головну героїню Емілі своїм виглядом, неосвіченістю та поведінкою, зокрема клептоманією.

скриншот з відео

Глядачка серіалу, українка Євгенія Гаврилко, яка живе в Парижі, не стримала емоцій та опублікувала в Instagram гнівне повідомлення. Блогерка запостила декілька відео і звернулася до авторів Netflix.

Для перегляду гортайте праворуч

"Я говорю тут від імені всіх українських жінок світу. І я відчуваю, що цього не можна ігнорувати. Будучи найуспішнішим шоу Netflix 2021 року, знаючи свій вплив на мільйони розумів та сердець у всьому світі, все ще є місце для такого невігластва та нетерпимості? Те, як ви сприйняли образ українців у другому сезоні, в 4-й серії, - це такий дешевий трюк, абсолютний скандал і ганьба. І я не можу повірити, що це все ще відбуватиметься 2021 року. Час, коли ми виявляємо повагу до всіх націй та гендерів. Час, коли ми боремося з усіма стереотипами, які руйнують мир та міжкультурні стосунки. Час, коли ніхто не сміється з таких убогих речей. Попри це, ви виставляєте українку як особистість без почуття смаку та гідності. Дурною, неосвіченою злодійкою. Ви взагалі серйозно? Така ганьба за такий масштаб і це відбувається, коли є так багато талановитих українців, які впливають на світовий ринок технологій, моди, мистецтва, сталого розвитку, науки, спорту тощо?" – написала Гаврилко.

Євгенія також перерахувала імена українок, які відомі по всьому світу. Зокрема, дизайнерок Юлію Пеліпас, Анну Осмехіну, Ксенію Шнайдер, Валерію Гузему, Катю Сільченко, фотографиню Сашу Самсонову та режисерку Таню Муіньо.

У коментарях користувачі також написали, що їй неабияк обурив образ українки у серіалі. А ті, хто ще не бачив епізод, заявили, що і не збираються перегляди сезон після такого.

Мене вчора просто так бомбило від перегляду цієї серії

Погоджуюся з усім, що ти написала

Мене також сильно розізлило

Залишився осад

Відчула сильну неприязнь та почуття несправедливості під час перегляду цієї частини серіалу

Дешево, тупо, вульгарно. Не дивилася і дивитися не буду. Дякую за пост! Це того варте.

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