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Netflix оскандалився, назвавши Ярослава Мудрого "правителем північної Росії"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
78
Час на прочитання
2 хв
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Netflix оскандалився, назвавши Ярослава Мудрого "правителем північної Росії"

Фото: pixabay.com

Ярослав Мудрий став персонажем одного із серіалу компанії.

Стрімінгова платформа Netflix потрапила у скандал, назвавши князя Київської Русі Ярослава Мудрого "правителем північної Росії".

Так, князь київський став новим персонажем серіалу від Netflix - "Вікінги: Вальхалла".  Анонсуючи нового героя на офіційній сторінці картини у Twitter, Ярослава Мудрого назвали "войовничим правителем північної Росії".

"Король Ярослав Мудрий, войовничий правитель північної Росії, дядько Олафа і Гаральда", - йшлося у повідомленні.

Фото: скріншот із Twitter / ©
Фото: скріншот із Twitter

Після скандального повідомлення, користувачі Мережі одразу вибухнули гнівними коментарями та поспішили пояснити, що Ярослав Мудрий був князем Київської Русі, а Росії тоді взагалі ще не існувало:

  • Великим князем київським був Ярослав. Росії в той час не було. Те, як цей лайно-серіал не може навіть перевірити прості історичні факти, настільки огидно, особливо в ці часи. Ганьба!
  • Думаю, Netflix досить заможна компанія, щоб організувати своїм працівникам курси з вивчення історії
  • Московське царство виникло лише через 229 років після смерті Ярослава Мудрого. Ці с*ки не знають, що таке перевірка фактів.
  • Ви повинні провести своє дослідження, перш ніж оголосити щось подібне. Говорити, що Ярослав Мудрий колись був правителем Росії, образливо і свідчить про невігластво з вашого боку. Російська війна в Україні вбиває тисячі, а ви не можете дослідити своїх героїв? Огидно

Нагадаємо, Netflix ще у травня остаточно вийшов з російського ринку. Росіяни більше не мають доступу до контенту стрімінгової платформи.

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Дата публікації
Перегляди
78
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