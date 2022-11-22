Netflix оскандалився, назвавши Ярослава Мудрого "правителем північної Росії"

Ярослав Мудрий став персонажем одного із серіалу компанії.

Стрімінгова платформа Netflix потрапила у скандал, назвавши князя Київської Русі Ярослава Мудрого "правителем північної Росії".

Так, князь київський став новим персонажем серіалу від Netflix - "Вікінги: Вальхалла". Анонсуючи нового героя на офіційній сторінці картини у Twitter, Ярослава Мудрого назвали "войовничим правителем північної Росії".

"Король Ярослав Мудрий, войовничий правитель північної Росії, дядько Олафа і Гаральда", - йшлося у повідомленні.

Фото: скріншот із Twitter

Після скандального повідомлення, користувачі Мережі одразу вибухнули гнівними коментарями та поспішили пояснити, що Ярослав Мудрий був князем Київської Русі, а Росії тоді взагалі ще не існувало:

Великим князем київським був Ярослав. Росії в той час не було. Те, як цей лайно-серіал не може навіть перевірити прості історичні факти, настільки огидно, особливо в ці часи. Ганьба!

Думаю, Netflix досить заможна компанія, щоб організувати своїм працівникам курси з вивчення історії

Московське царство виникло лише через 229 років після смерті Ярослава Мудрого. Ці с*ки не знають, що таке перевірка фактів.

Ви повинні провести своє дослідження, перш ніж оголосити щось подібне. Говорити, що Ярослав Мудрий колись був правителем Росії, образливо і свідчить про невігластво з вашого боку. Російська війна в Україні вбиває тисячі, а ви не можете дослідити своїх героїв? Огидно

Нагадаємо, Netflix ще у травня остаточно вийшов з російського ринку. Росіяни більше не мають доступу до контенту стрімінгової платформи.

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