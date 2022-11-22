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Netflix виправив скандальний допис, у якому Ярослава Мудрого назвали "правителем північної Росії"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Netflix виправив скандальний допис, у якому Ярослава Мудрого назвали "правителем північної Росії"

Netflix / Фото: Associated Press

Однак із вибаченнями в компанії не поспішають.

Стримінгова платформа Netflix виправила на своїй сторінці у Twitter скандальний допис, у якому князя Київської Русі Ярослава Мудрого назвали "правителем північної Росії".

У коментарях під публікацією користувачі Мережі одразу розкритикували авторів за незнання історії та перекручування фактів. Після такої хвилі хейту Netflix врешті-решт видалив твіт і потім додав новий - із правками, але без вибачень. 

"Попередні описи персонажів містили неточності. Нижче було їх виправлено", - написали у новому твіті. 

Відтепер у дописі значиться: "Король Ярослав Мудрий, войовничий правитель Київської Русі, дядько Олафа і Гаральда". 

Також автори виправили підпис і до іншої героїні, Олени. Спочатку її зазначили як "доньку російського дворянина", однак зараз вона описується "життєрадісною дочкою шляхтича Київської Русі".

Нагадаємо, що образ Ярослава Мудрого був зображений в історичній драмі "Вікінги: Вальгалла", який розповідає про епоху вікінгів. 

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Дата публікації
Перегляди
792
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