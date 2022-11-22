Netflix виправив скандальний допис, у якому Ярослава Мудрого назвали "правителем північної Росії"

Однак із вибаченнями в компанії не поспішають.

Стримінгова платформа Netflix виправила на своїй сторінці у Twitter скандальний допис, у якому князя Київської Русі Ярослава Мудрого назвали "правителем північної Росії".

У коментарях під публікацією користувачі Мережі одразу розкритикували авторів за незнання історії та перекручування фактів. Після такої хвилі хейту Netflix врешті-решт видалив твіт і потім додав новий - із правками, але без вибачень.

"Попередні описи персонажів містили неточності. Нижче було їх виправлено", - написали у новому твіті.

Відтепер у дописі значиться: "Король Ярослав Мудрий, войовничий правитель Київської Русі, дядько Олафа і Гаральда".

King Yaroslav the Wise, the warrior ruler of Kyivan Rus', and uncle of both Olaf and Harald pic.twitter.com/B5LUx6n9dQ — Vikings Valhalla (@NetflixValhalla) November 22, 2022

Також автори виправили підпис і до іншої героїні, Олени. Спочатку її зазначили як "доньку російського дворянина", однак зараз вона описується "життєрадісною дочкою шляхтича Київської Русі".

Нагадаємо, що образ Ярослава Мудрого був зображений в історичній драмі "Вікінги: Вальгалла", який розповідає про епоху вікінгів.

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