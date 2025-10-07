Невдала пластика українських зірок: про що шкодує Білик і як дружина Павліка "спотворила" себе

Ірина Білик, Катерина Реп’яхова

Пластичні операції вже давно не є табу серед українських зірок. Проте навіть найдосвідченіші лікарі не завжди гарантують ідеальний результат. Дехто з українських знаменитостей зізнається, що шлях до "ідеальних" параметрів був болісним, коштовним і не завжди виправданим. Редакція сайту ТСН.ua зібрала відверті історії відомих українок, які пережили невдалу пластику і поділилися своїм болісним досвідом із фанами.

Даша Квіткова

Блогерка зізналася, що наважилася на ринопластику через хвилю хейту у свій бік. До участі в телезйомках Даша не бачила проблем із носом, який зламала у трирічному віці, однак після шквалу негативних коментарів звернулася до відомого пластичного хірурга й колишнього чоловіка співачки Слави Камінської.

"Він не міняв форму носа, просто з’єднав хрящі, які розійшлися. Після операції я пів року дивилася на себе в дзеркало і думала: навіщо зробила це. Тепер подобається, я звикла. Але та "ямка" повернулася. Зараз у мене різні ніздрі", — зізналася Квіткова.

Даша Квіткова: фото до та після ринопластики / © instagram.com/kvittkova

Даша додала, що вже неодноразово зверталася до клініки, де робила операцію, аби її записали на повторний прийом. Проте її прохання не задовольнили, аргументуючи тим, що її хірург вже за кордоном. Блогерка заплатила "космічну суму", але результатом залишилася розчарованою: "Я заплатила і хочу нормального ставлення. Заплатила і не отримала того, чого хотіла".

Оля Цибульська

Українська співачка згадала свій невдалий досвід із ботоксом. 2019 року вона вирішила прибрати зморшки, але не врахувала, що цей тип процедури їй не підходить.

"Мені зробили ботокс у лоб, і через декілька днів піднялися брови. Косметолог каже: "Це модний погляд лисички". А я кажу: "Я не замовляла, але класно. Обличчя взагалі не рухається!" — пригадувала артистка.

Зірка тоді мала йти на знімання з Козловським, який одразу помітив, що з нею щось не так. А після виступу у Палаці "Україна" Цибульська зрозуміла, що на сцені мала дивний вигляд: "У мене не усмішка, а оскал з бровами". Лише за кілька тижнів наслідки процедури зникли, а тепер співачка лишень жартує, що той експеримент запам’ятає на все життя.

Катерина Реп’яхова

Дружина співака Віктора Павліка давно мріяла про ідеальний ніс і зважилася на ринопластику. Після операції почувалася впевненіше, однак згодом захотіла зробити ще й пластику підборіддя, щоб вирівняти природню "ямку". Спочатку блогерка робила ліпофілінг, але ефект тримався недовго.

Щоб постійно не звертатися до ліпофілінгу, у березні цього року обраниця зірки вставила імплант. Проте результат категорично не задовольнив блогерку й вона чесно зізналася, що пів року шкодувала про все та воліла б вже просто повернутися до попередньої форми.

Катерина Реп’яхова: фото до та після пластики / © instagram.com/repyahovakate

"Я запитувала себе: як можна було так спотворити гарне підборіддя? Навіщо?" — писала Катя в Instagram.

Насамкінець Реп'яхова закликала жінок бути обачними зі своїми рішеннями лягати під ніж: "Ризики є всюди. Своє підборіддя можу не прийняти, інший імплант — теж не факт, що підійде".

Аніта Луценко

Відома тренерка стала жертвою недбалої операції після пологів. Їй видаляли пупкову грижу і підшивали діастаз, проте лікар зробив лише гірше.

"Живіт залишився понівеченим. Про що я жалкую — що не приділила у 10 разів більше уваги пошуку лікаря і довірилася, коли він сказав: "Зроблю без сітки". Це була помилка", — зізнавалася Луценко.

Згодом вона знайшла іншого спеціаліста, який виправив наслідки попередньої операції. Аніта не подавала до суду, проте відтоді закликає своїх підписниць ретельно перевіряти репутацію медиків.

Аніта Луценко: фото до та після пластики / © instagram.com/anitasporty

Анастасія Скальницька

Українська бізнесвумен і блогерка пережила невдалу мамопластику. 2022 року вона встановила імпланти, але через вагітність один із них перевернувся, і Настя знову лягла під ніж. Після повторної операції груди боліли, ореоли спотворилися, а шкіра втратила еластичність.

"У мене досі болять груди. І з кожним місяцем усе гірше. Ями, відшарування, біль", — розповідала Скальницька.

Анастасія Скальницька: фото після пластики / © instagram.com/skalnytska.n

Анастасія Скальницька: фото до та після пластики / © instagram.com/skalnytska.n

Хірург, який проводив операцію, відмовився визнавати провину. В результаті блогерка планує нову операцію вже в іншого лікаря і зізнається, що попередні досвід став для неї "найбільшим уроком у її житті".

Ірина Білик

Народна артистка України не приховує, що неодноразово вдавалася до пластики. На початку 2000-х Ірина зробила блефаропластику, потім часткову ринопластику. Виконавиця хотіла трохи прибрати горбинку, але водночас залишити "родзинку". Але згодом вона почала шкодувати про своє рішення.

"Попросила трошки прибрати горбинку, але залишила частинку грузинського. Не хотіла бути зовсім іншою. Думаю, зробила неправильно — треба було повністю прибрати", — казала Білик.

